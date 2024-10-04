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Маск обвинил демократов в "афере" с мигрантами ради победы на выборах

Маск обвинил демократов в "афере" с мигрантами ради победы на выборах - РИА Новости, 04.10.2024

Маск обвинил демократов в "афере" с мигрантами ради победы на выборах

Американский миллиардер Илон Маск полагает, что Демократическая партия США специально завозит мигрантов в колеблющиеся между демократами и республиканцами... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T03:46

2024-10-04T03:46

2024-10-04T03:47

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск полагает, что Демократическая партия США специально завозит мигрантов в колеблющиеся между демократами и республиканцами штаты, чтобы получить больше голосов на предстоящих президентских выборах. "Демократы умышленно ввозят избирателей в колеблющиеся штаты и облегчают им получение гражданства. Вопрос лишь в том, когда (а не если) достаточное количество мигрантов сможет проголосовать так, чтобы сменить сторону всех колеблющихся штатов, приведя страну к постоянному правлению одной партии", - написал он на своей странице в соцсети Х. По мнению бизнесмена, только экс-президент США Дональд Трамп может побороть эту "аферу", иначе президентские выборы 2024 года якобы станут последними для Соединенных Штатов. Ранее спикер палаты представителей Майк Джонсон обвинил действующую демократическую администрацию Джо Байдена в использовании кризиса на границе для увеличения своей избирательной базы за счет нелегальных мигрантов. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. США в последние месяцы фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, в течение которых США возглавляет Джо Байден.

https://ria.ru/20241001/ssha-1975670929.html

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сша, илон маск, дональд трамп, джо байден, в мире