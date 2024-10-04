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Ученый рассказал, когда начнется освоение Марса - РИА Новости, 04.10.2024
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Наука
 
03:44 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/mars-1976286618.html
Ученый рассказал, когда начнется освоение Марса
Ученый рассказал, когда начнется освоение Марса - РИА Новости, 04.10.2024
Ученый рассказал, когда начнется освоение Марса
Технологий, необходимых для колонизации Марса, пока недостаточно, поэтому освоение Красной планеты может произойти не раньше следующего века, рассказал в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T03:44
2024-10-04T03:44
наука
марс
земля
луна
георгий успенский
цниимаш
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Технологий, необходимых для колонизации Марса, пока недостаточно, поэтому освоение Красной планеты может произойти не раньше следующего века, рассказал в интервью РИА Новости учёный, ветеран ЦНИИмаш Георгий Успенский, принимавший участие в запуске первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года. "Затраты на освоение Марса более чем на порядок превысят затраты на лунные поселения. По моим подсчётам, это станет возможным в начале следующего столетия", - сказал Успенский. Он уточнил, что землянам потребуется больше времени, чтобы обжить Марс, чем Луну, потому что он находится дальше и имеет атмосферу. "А потому нужны более мощные носители, прочные спускаемые аппараты и длительные полёты в открытом космосе. Последнее потребует создания специальных средств защиты экипажа от космического излучения, что является пока неразрешённой проблемой", - пояснил учёный.
https://ria.ru/20240920/mask-1973846716.html
https://ria.ru/20240917/luna-1973097781.html
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марс, земля, луна, георгий успенский, цниимаш
Наука, Марс, Земля, Луна, Георгий Успенский, ЦНИИМАШ
Ученый рассказал, когда начнется освоение Марса

Ученый Успенский: освоение Марса начнется не раньше 2100 года

© ESA/DLR/FU BerlinФото Западной дельты кратера Езеро, сделанное автоматической межпланетной станцией "Марс-экспресс" Европейского космического агентства
Фото Западной дельты кратера Езеро, сделанное автоматической межпланетной станцией Марс-экспресс Европейского космического агентства - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© ESA/DLR/FU Berlin
Фото Западной дельты кратера Езеро, сделанное автоматической межпланетной станцией "Марс-экспресс" Европейского космического агентства. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Технологий, необходимых для колонизации Марса, пока недостаточно, поэтому освоение Красной планеты может произойти не раньше следующего века, рассказал в интервью РИА Новости учёный, ветеран ЦНИИмаш Георгий Успенский, принимавший участие в запуске первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года.
"Затраты на освоение Марса более чем на порядок превысят затраты на лунные поселения. По моим подсчётам, это станет возможным в начале следующего столетия", - сказал Успенский.
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Он уточнил, что землянам потребуется больше времени, чтобы обжить Марс, чем Луну, потому что он находится дальше и имеет атмосферу.
"А потому нужны более мощные носители, прочные спускаемые аппараты и длительные полёты в открытом космосе. Последнее потребует создания специальных средств защиты экипажа от космического излучения, что является пока неразрешённой проблемой", - пояснил учёный.
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НаукаМарсЗемляЛунаГеоргий УспенскийЦНИИМАШ
 
 
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