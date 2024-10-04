https://ria.ru/20241004/mars-1976286618.html

Ученый рассказал, когда начнется освоение Марса

Ученый рассказал, когда начнется освоение Марса - РИА Новости, 04.10.2024

Ученый рассказал, когда начнется освоение Марса

Технологий, необходимых для колонизации Марса, пока недостаточно, поэтому освоение Красной планеты может произойти не раньше следующего века, рассказал в... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T03:44

2024-10-04T03:44

2024-10-04T03:44

наука

марс

земля

луна

георгий успенский

цниимаш

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Технологий, необходимых для колонизации Марса, пока недостаточно, поэтому освоение Красной планеты может произойти не раньше следующего века, рассказал в интервью РИА Новости учёный, ветеран ЦНИИмаш Георгий Успенский, принимавший участие в запуске первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года. "Затраты на освоение Марса более чем на порядок превысят затраты на лунные поселения. По моим подсчётам, это станет возможным в начале следующего столетия", - сказал Успенский. Он уточнил, что землянам потребуется больше времени, чтобы обжить Марс, чем Луну, потому что он находится дальше и имеет атмосферу. "А потому нужны более мощные носители, прочные спускаемые аппараты и длительные полёты в открытом космосе. Последнее потребует создания специальных средств защиты экипажа от космического излучения, что является пока неразрешённой проблемой", - пояснил учёный.

https://ria.ru/20240920/mask-1973846716.html

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марс, земля, луна, георгий успенский, цниимаш