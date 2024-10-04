Ученый рассказал, когда начнется освоение Марса
Ученый Успенский: освоение Марса начнется не раньше 2100 года
© ESA/DLR/FU BerlinФото Западной дельты кратера Езеро, сделанное автоматической межпланетной станцией "Марс-экспресс" Европейского космического агентства
© ESA/DLR/FU Berlin
Фото Западной дельты кратера Езеро, сделанное автоматической межпланетной станцией "Марс-экспресс" Европейского космического агентства. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Технологий, необходимых для колонизации Марса, пока недостаточно, поэтому освоение Красной планеты может произойти не раньше следующего века, рассказал в интервью РИА Новости учёный, ветеран ЦНИИмаш Георгий Успенский, принимавший участие в запуске первого искусственного спутника Земли 4 октября 1957 года.
"Затраты на освоение Марса более чем на порядок превысят затраты на лунные поселения. По моим подсчётам, это станет возможным в начале следующего столетия", - сказал Успенский.
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Он уточнил, что землянам потребуется больше времени, чтобы обжить Марс, чем Луну, потому что он находится дальше и имеет атмосферу.
"А потому нужны более мощные носители, прочные спускаемые аппараты и длительные полёты в открытом космосе. Последнее потребует создания специальных средств защиты экипажа от космического излучения, что является пока неразрешённой проблемой", - пояснил учёный.
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