https://ria.ru/20241004/mali-1976290966.html

Делегация Мали обсудила с "Росатомом" планы по постройке АЭС

Делегация Мали обсудила с "Росатомом" планы по постройке АЭС - РИА Новости, 04.10.2024

Делегация Мали обсудила с "Росатомом" планы по постройке АЭС

Представители Бамако на прошедших переговорах с "Росатомом" обсуждали планы по строительству АЭС, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T06:34

2024-10-04T06:34

2024-10-04T06:34

мали

россия

бамако

абдулай диоп

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

в мире

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ООН, 4 окт – РИА Новости. Представители Бамако на прошедших переговорах с "Росатомом" обсуждали планы по строительству АЭС, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп. В конце сентября замгендиректора по международной деятельности "Росатома" Николай Спасский провел встречу с делегацией Мали во главе с министром экономики и финансов Алуссени Сану, стороны обсудили возможность расширения сотрудничества. "Вы знаете, что в России только что была наша делегация, в составе которой были министр экономики и финансов и министр энергетики, они приняли участие в форуме "Росатома". Кроме того, они также обсуждают и рассматривают детали планов Мали и России по строительству атомной электростанции. Вы знаете, с какой бы проблемой ни столкнулась Мали, мы хотим, чтобы Россия была партнером в ее решении", – сказал Диоп. Министр отметил, что Мали испытывает острую нехватку электроэнергии и в этой связи развивает использование возобновляемых источников энергии, а также инвестирует в солнечную энергетику. "Одна из российских компаний", как заверил Диоп, уже сотрудничает с Бамако в сфере солнечной энергетики. Какая именно, он не уточнил. "Мы надеемся, что переговоры, которые ведутся, позволят нам заиметь эти возможности (в сфере ядерной энергетики - ред.). Предпринимаются усилия по созданию этой атомной электростанции, и мы думаем, что это увеличит независимость Мали от поставок энергоносителей из других стран и будет иметь решающее значение для нашей экономики", – подытожил глава МИД Мали.

https://ria.ru/20240926/aes-1974909170.html

https://ria.ru/20240912/akkuyu-1972206864.html

мали

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бамако

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мали, россия, бамако, абдулай диоп, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире