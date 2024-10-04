https://ria.ru/20241004/mali-1976290966.html
Делегация Мали обсудила с "Росатомом" планы по постройке АЭС
Делегация Мали обсудила с "Росатомом" планы по постройке АЭС - РИА Новости, 04.10.2024
Делегация Мали обсудила с "Росатомом" планы по постройке АЭС
Представители Бамако на прошедших переговорах с "Росатомом" обсуждали планы по строительству АЭС, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T06:34
2024-10-04T06:34
2024-10-04T06:34
мали
россия
бамако
абдулай диоп
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930417905_0:255:2733:1792_1920x0_80_0_0_344e811fba74e5e525c2ea39dc36dd53.jpg
ООН, 4 окт – РИА Новости. Представители Бамако на прошедших переговорах с "Росатомом" обсуждали планы по строительству АЭС, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп. В конце сентября замгендиректора по международной деятельности "Росатома" Николай Спасский провел встречу с делегацией Мали во главе с министром экономики и финансов Алуссени Сану, стороны обсудили возможность расширения сотрудничества. "Вы знаете, что в России только что была наша делегация, в составе которой были министр экономики и финансов и министр энергетики, они приняли участие в форуме "Росатома". Кроме того, они также обсуждают и рассматривают детали планов Мали и России по строительству атомной электростанции. Вы знаете, с какой бы проблемой ни столкнулась Мали, мы хотим, чтобы Россия была партнером в ее решении", – сказал Диоп. Министр отметил, что Мали испытывает острую нехватку электроэнергии и в этой связи развивает использование возобновляемых источников энергии, а также инвестирует в солнечную энергетику. "Одна из российских компаний", как заверил Диоп, уже сотрудничает с Бамако в сфере солнечной энергетики. Какая именно, он не уточнил. "Мы надеемся, что переговоры, которые ведутся, позволят нам заиметь эти возможности (в сфере ядерной энергетики - ред.). Предпринимаются усилия по созданию этой атомной электростанции, и мы думаем, что это увеличит независимость Мали от поставок энергоносителей из других стран и будет иметь решающее значение для нашей экономики", – подытожил глава МИД Мали.
https://ria.ru/20240926/aes-1974909170.html
https://ria.ru/20240912/akkuyu-1972206864.html
мали
россия
бамако
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930417905_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_361ec79ddf7536bfbb2aa4d127644af4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мали, россия, бамако, абдулай диоп, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Мали, Россия, Бамако, Абдулай Диоп, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Делегация Мали обсудила с "Росатомом" планы по постройке АЭС
МИД Мали: на прошедших переговорах с "Росатомом" обсуждалась постройка АЭС
ООН, 4 окт – РИА Новости. Представители Бамако на прошедших переговорах с "Росатомом" обсуждали планы по строительству АЭС, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД Мали Абдулай Диоп.
В конце сентября замгендиректора по международной деятельности "Росатома" Николай Спасский провел встречу с делегацией Мали во главе с министром экономики и финансов Алуссени Сану, стороны обсудили возможность расширения сотрудничества.
"Вы знаете, что в России
только что была наша делегация, в составе которой были министр экономики и финансов и министр энергетики, они приняли участие в форуме "Росатома". Кроме того, они также обсуждают и рассматривают детали планов Мали и России по строительству атомной электростанции. Вы знаете, с какой бы проблемой ни столкнулась Мали, мы хотим, чтобы Россия была партнером в ее решении", – сказал Диоп.
Министр отметил, что Мали испытывает острую нехватку электроэнергии и в этой связи развивает использование возобновляемых источников энергии, а также инвестирует в солнечную энергетику. "Одна из российских компаний", как заверил Диоп, уже сотрудничает с Бамако в сфере солнечной энергетики. Какая именно, он не уточнил.
"Мы надеемся, что переговоры, которые ведутся, позволят нам заиметь эти возможности (в сфере ядерной энергетики - ред.). Предпринимаются усилия по созданию этой атомной электростанции, и мы думаем, что это увеличит независимость Мали от поставок энергоносителей из других стран и будет иметь решающее значение для нашей экономики", – подытожил глава МИД Мали.