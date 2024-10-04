https://ria.ru/20241004/mali-1976286928.html
Мали поблагодарила Россию за оперативность в поставках вооружений
Мали поблагодарила Россию за оперативность в поставках вооружений - РИА Новости, 04.10.2024
Мали поблагодарила Россию за оперативность в поставках вооружений
Мали высоко ценит оперативность поставок военной техники, закупаемой у РФ, "очень заинтересована" в приобретении новой, сообщил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T03:53
2024-10-04T03:53
2024-10-04T03:53
мали
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абдулай диоп
владимир путин
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ООН, 4 окт – РИА Новости. Мали высоко ценит оперативность поставок военной техники, закупаемой у РФ, "очень заинтересована" в приобретении новой, сообщил в интервью РИА Новости глава малийского МИД Абдулай Диоп. "Мы высоко ценим оперативность поставок всего военного оборудования, которое закупает Мали, и всю поддержку, которую мы получаем от России", – сказал Диоп. Он отметил, что Мали "очень заинтересована" в закупке российских вооружений. "Мы очень заинтересованы, удовлетворены и ценим, какое значение российское правительство, президент Владимир Путин и его правительство придают любым просьбам, поступающим от правительства Мали, чтобы убедиться, что потребности удовлетворяются максимально оперативно, что позволяет сегодня малийским силам безопасности и обороны продолжать свою работу по борьбе с террористами, а также защищать и отстаивать территориальную целостность нашей страны", – добавил министр.
https://ria.ru/20240805/mali-1964070509.html
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мали, россия, абдулай диоп, владимир путин
Мали, Россия, Абдулай Диоп, Владимир Путин
Мали поблагодарила Россию за оперативность в поставках вооружений
МИД Мали выразил благодарность России за оперативность в поставках вооружений