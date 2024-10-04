https://ria.ru/20241004/lukashenko-1976407021.html

Лукашенко прокомментировал сообщения о дронах в небе во время его полета

Лукашенко прокомментировал сообщения о дронах в небе во время его полета - РИА Новости, 05.10.2024

Лукашенко прокомментировал сообщения о дронах в небе во время его полета

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не переживает по поводу сообщений в интернете о том, что во время его полета на вертолете в воздушном... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-04T16:31

2024-10-04T16:31

2024-10-05T01:26

белоруссия

украина

россия

александр лукашенко

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МИНСК, 4 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не переживает по поводу сообщений в интернете о том, что во время его полета на вертолете в воздушном пространстве страны заметили беспилотники, его слова приводит агентство Sputnik Беларусь."Смотрю, летели они очень низко, необычно низко. Наверное, чтобы электронными средствами с Украины было не видно. Конечно, они вертолет видят: он же большой, это не беспилотник", — подчеркнул глава государства.По его словам, полет прошел штатно, и из-за этой ситуации он "не парится". Лукашенко отметил, что сбить вертолет президента означало бы войну, которая Киеву не нужна."Поэтому я не думаю, что в Украине те, кто принимает решения, озабочены этой проблемой. Хотя, конечно, что тут говорить, это неприятно", — добавил он.Лукашенко также рассказал, что его вылет в рабочую поездку в Пинский район отложили на час из-за плохой погоды. Что касается беспилотников, то это проблемы Службы безопасности президента, которая должна отслеживать, где они летают и куда в таком случае направляться его вертолету, отметил он.Президент также подчеркнул, что Украина и Россия сейчас закупают огромное количество беспилотников, но не менее важный вопрос — научиться управлять ими. Поэтому, продолжил он, довольно часто в неопытных руках и после воздействия средств радиоэлектронной борьбы дроны теряют ориентир. Именно таким образом они и залетают в Белоруссию, где их сбивают, отметил Лукашенко. По его словам, в республике стали решать эти вопросы на уровне специалистов, не вынося в публичное поле: такие договоренности были достигнуты и с обеими сторонами.Кроме того, Лукашенко признал, что удивился, когда белорусские оппозиционеры, находящиеся за границей, стали распространять информацию о том, что навстречу его вертолету вылетели беспилотники. Он назвал это мелкой пакостью и провокацией."Надо понимать, что мы находимся на фронте: совсем рядом, вот за забором идет война. Поэтому моя главная задача — не допустить втягивания в эту драку, в эту войну Беларуси", — подчеркнул глава государства.Президент также отметил, что Минск реагирует на происходящее молча, но дает понять, что в случае, "если не дай Бог что", придется отвечать.

https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966870690.html

https://ria.ru/20240713/lukashenko--1959473618.html

https://ria.ru/20240810/lukashenko-1965394023.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, украина, россия, александр лукашенко