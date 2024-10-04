https://ria.ru/20241004/lukashenko-1976380880.html
Лукашенко предупредил Польшу о последствиях попытки отнять запад Украины
Лукашенко предупредил Польшу о последствиях попытки отнять запад Украины - РИА Новости, 04.10.2024
Лукашенко предупредил Польшу о последствиях попытки отнять запад Украины
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск поддержит украинцев в случае, если Польша вторгнется на территорию Украины и попытается "оттяпать" ее РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:39
2024-10-04T14:39
2024-10-04T14:52
польша
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минск
в мире
александр лукашенко
украинская повстанческая армия
белоруссия
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МИНСК, 4 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск поддержит украинцев в случае, если Польша вторгнется на территорию Украины и попытается "оттяпать" ее западные районы. Его слова приводит госагентство Белта."Как западную Беларусь, так и западную Украину. И там господствовать. Для нас это неприемлемо. Если только поляки влезут в Украину и попытаются запад оттяпать, мы будем украинцев поддерживать. Потому что мы понимаем, что следующие будем мы", - заявил Лукашенко во время общения с жителями агрогородка Парохонск.По его словам, главным камнем преткновения между Украиной и Польшей сейчас является так называемая Волынская резня - массовое уничтожение Украинской повстанческой армией (УПА)* польского населения в годы Великой Отечественной войны."В годы войны чего не было… Украинцы у нас Хатынь сжигали. Что они творили на Припяти, управляемые фашистами, - это кошмар. Так что, мы будем тем временем жить всю жизнь, до смерти?" - сказал белорусский лидер.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20241004/lukashenko-1976368636.html
https://ria.ru/20240927/lukashenko-1975036316.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, украина, минск, в мире, александр лукашенко, украинская повстанческая армия, белоруссия
Польша, Украина, Минск, В мире, Александр Лукашенко, Украинская повстанческая армия, Белоруссия
Лукашенко предупредил Польшу о последствиях попытки отнять запад Украины
Лукашенко: если Польша попытается оттяпать запад Украины, Минск поддержит Киев