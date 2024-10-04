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Белоруссия готова помочь Украине в восстановлении, заявил Лукашенко - РИА Новости, 04.10.2024
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14:36 04.10.2024 (обновлено: 14:54 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/lukashenko-1976380585.html
Белоруссия готова помочь Украине в восстановлении, заявил Лукашенко
Белоруссия готова помочь Украине в восстановлении, заявил Лукашенко - РИА Новости, 04.10.2024
Белоруссия готова помочь Украине в восстановлении, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов помочь Киеву в восстановлении после конфликта. Его слова приводит госагентство Белта. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:36
2024-10-04T14:54
в мире
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александр лукашенко
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МИНСК, 4 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов помочь Киеву в восстановлении после конфликта. Его слова приводит госагентство Белта.По его словам, Владимир Зеленский сразу летит в Вашингтон, если нужно решить какой-либо важный вопрос. "Он не едет в Минск и Москву, чтобы договориться и в конце концов закончить эту войну. Он думает, что американцы восстановят Украину после войны, и они будут зажиточными, крепкими, мудрыми. Никто их восстанавливать не будет. Власть поменяется - скажут: "Володя, ты кто такой?" - заявил Лукашенко на встрече с жителями агрогородка Парохонск в приграничной с Украиной Брестской области.Он высказал мнение, что новые власти США будут озабочены проблемами внутри своей страны и им будет не до Украины. "Поэтому руководству Украины надо взять голову в руки и понять, что им прежде всего надо будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего белорусов", - сказал Лукашенко.
https://ria.ru/20241004/lukashenko-1976368636.html
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в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, владимир зеленский, минск
В мире, Белоруссия, Украина, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Минск
Белоруссия готова помочь Украине в восстановлении, заявил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия готова помочь Украине в восстановлении после конфликта

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МИНСК, 4 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов помочь Киеву в восстановлении после конфликта. Его слова приводит госагентство Белта.
По его словам, Владимир Зеленский сразу летит в Вашингтон, если нужно решить какой-либо важный вопрос. "Он не едет в Минск и Москву, чтобы договориться и в конце концов закончить эту войну. Он думает, что американцы восстановят Украину после войны, и они будут зажиточными, крепкими, мудрыми. Никто их восстанавливать не будет. Власть поменяется - скажут: "Володя, ты кто такой?" - заявил Лукашенко на встрече с жителями агрогородка Парохонск в приграничной с Украиной Брестской области.
Он высказал мнение, что новые власти США будут озабочены проблемами внутри своей страны и им будет не до Украины. "Поэтому руководству Украины надо взять голову в руки и понять, что им прежде всего надо будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего белорусов", - сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Минск сделает все, чтобы сосуществовать с Киевом мирно, заявил Лукашенко
Вчера, 13:56
 
В миреБелоруссияУкраинаАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийМинск
 
 
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