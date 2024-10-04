https://ria.ru/20241004/lukashenko-1976380585.html

Белоруссия готова помочь Украине в восстановлении, заявил Лукашенко

Белоруссия готова помочь Украине в восстановлении, заявил Лукашенко - РИА Новости, 04.10.2024

Белоруссия готова помочь Украине в восстановлении, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов помочь Киеву в восстановлении после конфликта. Его слова приводит госагентство Белта. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T14:36

2024-10-04T14:36

2024-10-04T14:54

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МИНСК, 4 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов помочь Киеву в восстановлении после конфликта. Его слова приводит госагентство Белта.По его словам, Владимир Зеленский сразу летит в Вашингтон, если нужно решить какой-либо важный вопрос. "Он не едет в Минск и Москву, чтобы договориться и в конце концов закончить эту войну. Он думает, что американцы восстановят Украину после войны, и они будут зажиточными, крепкими, мудрыми. Никто их восстанавливать не будет. Власть поменяется - скажут: "Володя, ты кто такой?" - заявил Лукашенко на встрече с жителями агрогородка Парохонск в приграничной с Украиной Брестской области.Он высказал мнение, что новые власти США будут озабочены проблемами внутри своей страны и им будет не до Украины. "Поэтому руководству Украины надо взять голову в руки и понять, что им прежде всего надо будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего белорусов", - сказал Лукашенко.

https://ria.ru/20241004/lukashenko-1976368636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, владимир зеленский, минск