Белоруссия готова помочь Украине в восстановлении, заявил Лукашенко
Лукашенко: Белоруссия готова помочь Украине в восстановлении после конфликта
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Беларусь Александр Лукашенко
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 4 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов помочь Киеву в восстановлении после конфликта. Его слова приводит госагентство Белта.
По его словам, Владимир Зеленский сразу летит в Вашингтон, если нужно решить какой-либо важный вопрос. "Он не едет в Минск и Москву, чтобы договориться и в конце концов закончить эту войну. Он думает, что американцы восстановят Украину после войны, и они будут зажиточными, крепкими, мудрыми. Никто их восстанавливать не будет. Власть поменяется - скажут: "Володя, ты кто такой?" - заявил Лукашенко на встрече с жителями агрогородка Парохонск в приграничной с Украиной Брестской области.
Он высказал мнение, что новые власти США будут озабочены проблемами внутри своей страны и им будет не до Украины. "Поэтому руководству Украины надо взять голову в руки и понять, что им прежде всего надо будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего белорусов", - сказал Лукашенко.