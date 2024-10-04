https://ria.ru/20241004/lukashenko-1976368636.html

Минск сделает все, чтобы сосуществовать с Киевом мирно, заявил Лукашенко

Минск сделает все, чтобы сосуществовать с Киевом мирно, заявил Лукашенко - РИА Новости, 04.10.2024

Минск сделает все, чтобы сосуществовать с Киевом мирно, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна никогда не инициировала противостояние и будет делать всё, чтобы сосуществовать с Украиной... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T13:56

2024-10-04T13:56

2024-10-04T14:46

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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна никогда не инициировала противостояние и будет делать всё, чтобы сосуществовать с Украиной мирно, заявило агентство Sputnik Беларусь. "Не надо повторять ошибки. Надо быть готовыми. Мы делаем всё в ответ. Мы никогда не инициировали никакое противостояние. Ни в коем случае. Нам это не надо. Что такое война? Это катастрофа. Вы не переживайте, мы не собираемся воевать с украинцами. И они не хотят с нами воевать. Мы будем делать все для того, чтобы сосуществовать с Украиной мирно. Если они этого хотят. Народ этого хочет", - приводит агентство слова Лукашенко, которые он произнес во время общения с жителями агрогородка Парохонск в Пинском районе Брестской области.Как указал президент, совсем рядом с Белоруссией сейчас идет война. "Моя главная задача - не допустить втягивания в эту драку, в эту войну, Беларуси", - отметил белорусский лидер.Лукашенко рассказал, что по определенным каналам контакты с украинцами поддерживаются, обсуждаются и гуманитарные вопросы, например, оздоровление детей, но политика для Украины важнее."Мы ни в коем случае не эскалируем ситуацию. Нам эта эскалация не нужна. Но мы знаем: если где-то у них сосредоточение вооруженных сил (кто знает, для чего они в кучу собирают военных и технику сгоняют), как только какое-то напряжение с той стороны, я выставляю заслон своими военнослужащими. Мы не просто собрали их тут, перекрыли границу. Это само собой. Если вдруг будет серьезное обострение, каждый командир отделения, взвода, батальона должен знать, где его кусок леса и дороги, который он будет защищать. Когда противник видит, что мы готовы, точно нападать не будет", - отметил президент Белоруссии.

https://ria.ru/20240924/lukashenko-1974410390.html

https://ria.ru/20241004/lukashenko-1976380880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, белоруссия, брестская область, александр лукашенко, минск, киев