https://ria.ru/20241004/livanov-1976299042.html
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Ливанова
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Ливанова - РИА Новости, 04.10.2024
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Ливанова
Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов остается в тяжелом состоянии в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T08:54
2024-10-04T08:54
2024-10-04T08:54
москва
василий ливанов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов остается в тяжелом состоянии в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении. Ранее в четверг в больнице сообщали, что состояние Ливанова оценивается как тяжелое, он находится в реанимации. "Реанимация неврологии. Состояние тяжелое", - сказали в больнице. Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве. В 1950-1954 годах он учился в Московской средней художественной школе, по окончании которой поступил в Театральное училище (ныне институт) имени Щукина. В 1960-1964 годах был артистом Театра-студии киноактера в Москве. В 1988-1992 годах руководил московским экспериментальным театром "Детектив". В кино Ливанов дебютировал в 1959 году с эпизодической ролью в фильме "Город на заре". В том же году он снялся в главной роли в фильме "Неотправленное письмо". Наибольшую популярность Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979-1986). Классикой отечественной мультипликации стал мультфильм по сценарию Василия Ливанова (совместно с Юрием Энтиным) "Бременские музыканты" (1969) на музыку Геннадия Гладкова. По требованию зрителей было снято его продолжение "По следам бременских музыкантов" (1972), а в 2001 году вышел фильм "Новые бременские". Ливанов озвучил Карлсона в мультфильмах "Малыш и Карлсон" (1968) и "Карлсон вернулся"(1970), Крокодила Гену в серии мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке (1969-1983), Удава в "38 попугаях" и других мультфильмах этой серии (1976-1991). Голосом Василия Ливанова на экране говорят около 300 персонажей.
https://ria.ru/20240522/sherlok-1947433668.html
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РИА Новости
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москва, василий ливанов, происшествия
Москва, Василий Ливанов, Происшествия
В НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии Ливанова
Ливанов остается в реанимации в НИИ имени Склифосовского, состояние тяжелое
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Народный артист РСФСР, киноактер, режиссер, сценарист Василий Ливанов остается в тяжелом состоянии в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского, сообщили РИА Новости в медицинском учреждении.
Ранее в четверг в больнице сообщали, что состояние Ливанова оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.
"Реанимация неврологии. Состояние тяжелое", - сказали в больнице.
Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве
. В 1950-1954 годах он учился в Московской средней художественной школе, по окончании которой поступил в Театральное училище (ныне институт) имени Щукина. В 1960-1964 годах был артистом Театра-студии киноактера в Москве. В 1988-1992 годах руководил московским экспериментальным театром "Детектив". В кино Ливанов дебютировал в 1959 году с эпизодической ролью в фильме "Город на заре". В том же году он снялся в главной роли в фильме "Неотправленное письмо". Наибольшую популярность Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса
в многосерийном сериале Игоря Масленникова "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" (1979-1986).
Классикой отечественной мультипликации стал мультфильм по сценарию Василия Ливанова (совместно с Юрием Энтиным) "Бременские музыканты" (1969) на музыку Геннадия Гладкова. По требованию зрителей было снято его продолжение "По следам бременских музыкантов" (1972), а в 2001 году вышел фильм "Новые бременские". Ливанов озвучил Карлсона в мультфильмах "Малыш и Карлсон" (1968) и "Карлсон вернулся"(1970), Крокодила Гену в серии мультфильмов о Крокодиле Гене и Чебурашке (1969-1983), Удава в "38 попугаях" и других мультфильмах этой серии (1976-1991). Голосом Василия Ливанова на экране говорят около 300 персонажей.