"Хезболла" заявила, что сорвала все попытки ЦАХАЛ закрепиться на юге Ливана
"Хезболла" заявила о срыве попыток Израиля закрепиться на юге Ливана
© AP Photo / Fadi TawilДым на месте израильского удара в Бейруте
© AP Photo / Fadi Tawil
Дым на месте израильского удара в Бейруте. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. "Хезболла" сорвала все попытки израильских военных закрепиться на юге Ливана, заявил заместитель главы политического совета шиитского движения Махмуд Каматы в интервью телеканалу Al Jazeera.
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"Мы предотвратили попытки врага проникнуть через все участки (на юге Ливана. — Прим. ред.)", — отметил он.
По словам Каматы, "Хезболла" готова к любому сухопутному продвижению израильских войск.
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"Куда бы враг ни проник в Ливане, это место станет могилой для его солдат и танков", — подчеркнул член руководства движения.
Каматы также отметил, что ракеты бойцов "Хезболлы" способны преодолевать 150 километров. По его словам, прекращение огня отвергает именно Израиль, желающий продолжать войну.
Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"
Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.
Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.
После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.
Число жертв ударов ЦАХАЛ уже превысило две тысячи человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Десятки тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию.
Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана.
При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.
Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".