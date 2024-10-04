https://ria.ru/20241004/livan-1976456929.html

"Хезболла" заявила, что сорвала все попытки ЦАХАЛ закрепиться на юге Ливана

"Хезболла" заявила, что сорвала все попытки ЦАХАЛ закрепиться на юге Ливана - РИА Новости, 04.10.2024

"Хезболла" заявила, что сорвала все попытки ЦАХАЛ закрепиться на юге Ливана

"Хезболла" сорвала все попытки израильских военных закрепиться на юге Ливана, заявил заместитель главы политического совета шиитского движения Махмуд Каматы в... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T22:04

2024-10-04T22:04

2024-10-04T23:50

ливан

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хезболла

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

израиль

тель-авив

хасан насрулла

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. "Хезболла" сорвала все попытки израильских военных закрепиться на юге Ливана, заявил заместитель главы политического совета шиитского движения Махмуд Каматы в интервью телеканалу Al Jazeera."Мы предотвратили попытки врага проникнуть через все участки (на юге Ливана. — Прим. ред.)", — отметил он.По словам Каматы, "Хезболла" готова к любому сухопутному продвижению израильских войск."Куда бы враг ни проник в Ливане, это место станет могилой для его солдат и танков", — подчеркнул член руководства движения.Каматы также отметил, что ракеты бойцов "Хезболлы" способны преодолевать 150 километров. По его словам, прекращение огня отвергает именно Израиль, желающий продолжать войну.Говоря о процедуре выбора нового генсека движения, Каматы пояснил, что она зависит от положения "Хезболлы" в условиях войны. Он добавил, что прибывший в Бейрут в пятницу глава МИД Ирана заявил о полной поддержке Ливана Тегераном.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.Число жертв ударов ЦАХАЛ уже превысило две тысячи человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Десятки тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана.При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".

https://ria.ru/20241004/iran-1976454252.html

https://ria.ru/20241004/khezbolla-1976438275.html

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https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

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Наталья Макарова

ливан, в мире, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, тель-авив, хасан насрулла, мид ирана, хамас