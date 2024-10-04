https://ria.ru/20241004/livan-1976443246.html

При ударе Израиля по югу Ливана погибли 11 спасателей

При ударе Израиля по югу Ливана погибли 11 спасателей - РИА Новости, 04.10.2024

При ударе Израиля по югу Ливана погибли 11 спасателей

Израильская авиация нанесла в четверг удар по Марджаюн и центрам служб спасения в поселениях Шакра и Хорбет Селем на юге Ливана, 11 спасателей исламской... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T19:53

2024-10-04T19:53

2024-10-04T19:53

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости. Израильская авиация нанесла в четверг удар по Марджаюн и центрам служб спасения в поселениях Шакра и Хорбет Селем на юге Ливана, 11 спасателей исламской ассоциации здравоохранения погибли, говорится в заявлении ассоциации в пятницу. "В результате сионистской агрессии при атаке на больницу в Марджаюн погибли 7 спасателей", - говорится в заявлении. По данным исламской ассоциации, атакам израильских ВВС также подверглись центры служб спасения в Шакра, где погибли двое сотрудников и в Хорбет Селем, там погибли еще двое спасателей. Ранее ливанское агентство NNA передавало, что одна из крупнейших государственных больниц на юге Ливана в городе Марджаюн полностью прекратила работу после эвакуации медицинского персонала. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241001/vtorzhenie-1975680758.html

https://ria.ru/20241003/livan-1976223971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, израиль, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024