При ударе Израиля по югу Ливана погибли 11 спасателей
При ударе израильской авиации по ливанскому Марджаюну погибли 11 спасателей
© AP Photo / Baz RatnerИзраильский удар по южному Ливану
© AP Photo / Baz Ratner
Израильский удар по южному Ливану. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости. Израильская авиация нанесла в четверг удар по Марджаюн и центрам служб спасения в поселениях Шакра и Хорбет Селем на юге Ливана, 11 спасателей исламской ассоциации здравоохранения погибли, говорится в заявлении ассоциации в пятницу.
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"В результате сионистской агрессии при атаке на больницу в Марджаюн погибли 7 спасателей", - говорится в заявлении.
По данным исламской ассоциации, атакам израильских ВВС также подверглись центры служб спасения в Шакра, где погибли двое сотрудников и в Хорбет Селем, там погибли еще двое спасателей.
Ранее ливанское агентство NNA передавало, что одна из крупнейших государственных больниц на юге Ливана в городе Марджаюн полностью прекратила работу после эвакуации медицинского персонала.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 346 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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