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США хотят добиться избрания нового президента Ливана, пишут СМИ - РИА Новости, 04.10.2024
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19:00 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/livan-1976436242.html
США хотят добиться избрания нового президента Ливана, пишут СМИ
США хотят добиться избрания нового президента Ливана, пишут СМИ - РИА Новости, 04.10.2024
США хотят добиться избрания нового президента Ливана, пишут СМИ
США на фоне операции Израиля против ливанского движения "Хезболлах" хотят добиться избрания нового президента Ливана, сообщает издание Axios со ссылкой на... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T19:00
2024-10-04T19:00
в мире
ливан
сша
израиль
мишель аун
джо байден
сергей лавров
хезболла
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. США на фоне операции Израиля против ливанского движения "Хезболлах" хотят добиться избрания нового президента Ливана, сообщает издание Axios со ссылкой на американских чиновников. Агентство напоминает, что с конца октября 2022 года, после ухода Мишеля Ауна с поста президента Ливана, парламент страны не может прийти к консенсусу по избранию нового президента. "Чиновники США говорят, что Белый дом хочет воспользоваться серьезным ударом Израиля по руководству и инфраструктуре "Хезболлах", чтобы добиться избрания нового президента Ливана в ближайшие дни", - пишет издание. По данным издания, в администрации президента США Джо Байдена считают, что США на фоне операции Израиля могут попытаться снизить влияние "Хезболлах" в политической системе Ливана и добиться избрания президента, который бы не был союзником движения. Издание пишет, что после избрания нового президента в Ливане США хотят, чтобы для страны было найдено дипломатическое решение на основании резолюции ООН, принятой после войны 2006 года, а затем был назначен новый премьер-министр. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти США никак не осудили сухопутное вторжение Израиля в Ливан, таким образом Вашингтон фактически поощряет своего союзника к расширению зоны военных действий. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241003/izrail-1976092249.html
https://ria.ru/20240929/ssha-1975305636.html
https://ria.ru/20240921/politico-1973944880.html
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в мире, ливан, сша, израиль, мишель аун, джо байден, сергей лавров, хезболла, оон, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, США, Израиль, Мишель Аун, Джо Байден, Сергей Лавров, Хезболла, ООН, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
США хотят добиться избрания нового президента Ливана, пишут СМИ

Axios: США на фоне конфликта хотят добиться избрания нового президента Ливана

© AP Photo / Hussein MallaПоследствия израильского удара в Бейруте
Последствия израильского удара в Бейруте - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
Последствия израильского удара в Бейруте. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. США на фоне операции Израиля против ливанского движения "Хезболлах" хотят добиться избрания нового президента Ливана, сообщает издание Axios со ссылкой на американских чиновников.
Агентство напоминает, что с конца октября 2022 года, после ухода Мишеля Ауна с поста президента Ливана, парламент страны не может прийти к консенсусу по избранию нового президента.
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"Чиновники США говорят, что Белый дом хочет воспользоваться серьезным ударом Израиля по руководству и инфраструктуре "Хезболлах", чтобы добиться избрания нового президента Ливана в ближайшие дни", - пишет издание.
По данным издания, в администрации президента США Джо Байдена считают, что США на фоне операции Израиля могут попытаться снизить влияние "Хезболлах" в политической системе Ливана и добиться избрания президента, который бы не был союзником движения.
Издание пишет, что после избрания нового президента в Ливане США хотят, чтобы для страны было найдено дипломатическое решение на основании резолюции ООН, принятой после войны 2006 года, а затем был назначен новый премьер-министр.
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Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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