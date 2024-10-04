https://ria.ru/20241004/livan-1976436242.html

США хотят добиться избрания нового президента Ливана, пишут СМИ

США хотят добиться избрания нового президента Ливана, пишут СМИ - РИА Новости, 04.10.2024

США хотят добиться избрания нового президента Ливана, пишут СМИ

США на фоне операции Израиля против ливанского движения "Хезболлах" хотят добиться избрания нового президента Ливана, сообщает издание Axios со ссылкой на... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T19:00

2024-10-04T19:00

2024-10-04T19:00

в мире

ливан

сша

израиль

мишель аун

джо байден

сергей лавров

хезболла

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. США на фоне операции Израиля против ливанского движения "Хезболлах" хотят добиться избрания нового президента Ливана, сообщает издание Axios со ссылкой на американских чиновников. Агентство напоминает, что с конца октября 2022 года, после ухода Мишеля Ауна с поста президента Ливана, парламент страны не может прийти к консенсусу по избранию нового президента. "Чиновники США говорят, что Белый дом хочет воспользоваться серьезным ударом Израиля по руководству и инфраструктуре "Хезболлах", чтобы добиться избрания нового президента Ливана в ближайшие дни", - пишет издание. По данным издания, в администрации президента США Джо Байдена считают, что США на фоне операции Израиля могут попытаться снизить влияние "Хезболлах" в политической системе Ливана и добиться избрания президента, который бы не был союзником движения. Издание пишет, что после избрания нового президента в Ливане США хотят, чтобы для страны было найдено дипломатическое решение на основании резолюции ООН, принятой после войны 2006 года, а затем был назначен новый премьер-министр. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти США никак не осудили сухопутное вторжение Израиля в Ливан, таким образом Вашингтон фактически поощряет своего союзника к расширению зоны военных действий. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241003/izrail-1976092249.html

https://ria.ru/20240929/ssha-1975305636.html

https://ria.ru/20240921/politico-1973944880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливан, сша, израиль, мишель аун, джо байден, сергей лавров, хезболла, оон, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024