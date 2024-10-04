https://ria.ru/20241004/livan-1976387440.html

В Ливане из-за израильских бомбардировок закрылась больница

В Ливане из-за израильских бомбардировок закрылась больница - РИА Новости, 04.10.2024

В Ливане из-за израильских бомбардировок закрылась больница

Государственная больница в городе Марджаюн полностью прекратила функционировать из-за израильских бомбардировок, сообщает ливанское национальной агентство NNA. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T15:12

2024-10-04T15:12

2024-10-04T15:12

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости. Государственная больница в городе Марджаюн полностью прекратила функционировать из-за израильских бомбардировок, сообщает ливанское национальной агентство NNA. "Государственная больница Марджаюн после эвакуации медперсонала полностью прекратила свою работу", - пишет агентство. Ранее израильские ВВС несколько раз наносили удары рядом с больницей. На юге Ливана после начала израильских бомбардировок сложилась критическая ситуация в местных больницах из-за большого потока раненых жителей. Ливанские власти не раз призывали ООН и мировое сообщество оказать Ливану экстренную помощь поставками медикаментом и средств экстренной скорой помощи. -0-

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024