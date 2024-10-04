https://ria.ru/20241004/livan-1976387440.html
В Ливане из-за израильских бомбардировок закрылась больница
В Ливане из-за израильских бомбардировок закрылась больница - РИА Новости, 04.10.2024
В Ливане из-за израильских бомбардировок закрылась больница
Государственная больница в городе Марджаюн полностью прекратила функционировать из-за израильских бомбардировок, сообщает ливанское национальной агентство NNA. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:12
2024-10-04T15:12
2024-10-04T15:12
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БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости. Государственная больница в городе Марджаюн полностью прекратила функционировать из-за израильских бомбардировок, сообщает ливанское национальной агентство NNA. "Государственная больница Марджаюн после эвакуации медперсонала полностью прекратила свою работу", - пишет агентство. Ранее израильские ВВС несколько раз наносили удары рядом с больницей. На юге Ливана после начала израильских бомбардировок сложилась критическая ситуация в местных больницах из-за большого потока раненых жителей. Ливанские власти не раз призывали ООН и мировое сообщество оказать Ливану экстренную помощь поставками медикаментом и средств экстренной скорой помощи. -0-
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Ливане из-за израильских бомбардировок закрылась больница
NNA: одна из крупнейших больниц на юге Ливана закрылась из-за ударов Израиля