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Дипломатического решения конфликта с Израилем пока нет, заявили в Ливане - РИА Новости, 04.10.2024
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14:54 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/livan-1976383161.html
Дипломатического решения конфликта с Израилем пока нет, заявили в Ливане
Дипломатического решения конфликта с Израилем пока нет, заявили в Ливане - РИА Новости, 04.10.2024
Дипломатического решения конфликта с Израилем пока нет, заявили в Ливане
Пути дипломатического решения ливано-израильского конфликта на сегодняшний день отсутствуют, так как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится к... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:54
2024-10-04T14:54
в мире
ливан
израиль
бейрут
биньямин нетаньяху
наджиб микати
хезболла
оон
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БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Пути дипломатического решения ливано-израильского конфликта на сегодняшний день отсутствуют, так как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится к расширению масштабов войны, заявил РИА Новости член руководства Прогрессивно социалистической партии (ПСП) Зафер Насер. "Дипломатического пути для прекращения агрессии и посягательств на суверенитет Ливана со стороны Израиля пока нет", - сказал Насер. По словам ливанского политика, Нетаньяху не прислушивается ни к каким международным посредникам и не идет на переговоры, планируя расширение масштабов конфликта и увеличивая силу агрессии против Ливана. "Мы надеемся, что судьба Газы не повторится с нами", - добавил он. "Встреча спикера парламента Набиха Берри, (исполняющего обязанности - ред.) премьер-министра Наджиба Микати и главы ПСП Валида Джумблата была направлена на оживление политического процесса в Ливане… Вторая цель собрания была связана с обращением к международному сообществу в надежде прекратить огонь", - рассказал Насер. Ливанский политик отметил, что движение "Хезболлах" неоднократно подтверждало необходимость соблюдения резолюции о прекращении огня 1701 СБ ООН. Правительство выражало свою приверженность к соблюдению условий резолюции и согласие с необходимостью размещения дополнительных сил армии Ливана на границе с Израилем, однако в условия массированных израильских бомбардировок выполнения подобных пунктов резолюции со стороны Ливана не представляется возможным, считает он. Израиль с 23 сентября начал массированные бомбардировки юга, востока и южного пригорода Бейрута. На этой недели отдельные группы израильских сухопутных подразделений предпринимают попытки провести рейды на территории Ливана, бойцы сопротивления заявляют о боевых столкновений и высоких потерь со стороны ЦАХАЛ. С октября прошлого года жертвами израильских атак стали почти 2 тысяч человек, из них более 1,2 тысячи погибли за последние две недели. Израиль в свою очередь заявляет, что его действия направлены исключительно против "Хезболлах", а удары наносятся по военным объектам движения и центрам принятия решений.
https://ria.ru/20240923/livan-1974301438.html
https://ria.ru/20241004/lavrov-1976315127.html
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в мире, ливан, израиль, бейрут, биньямин нетаньяху, наджиб микати, хезболла, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Бейрут, Биньямин Нетаньяху, Наджиб Микати, Хезболла, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Дипломатического решения конфликта с Израилем пока нет, заявили в Ливане

Политик Насер: дипломатического пути прекращения израильской агрессии пока нет

© AP Photo / Hassan AmmarЛюди на месте убийства лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы
Люди на месте убийства лидера Хезболлы Хасана Насруллы - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Люди на месте убийства лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы
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БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Пути дипломатического решения ливано-израильского конфликта на сегодняшний день отсутствуют, так как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится к расширению масштабов войны, заявил РИА Новости член руководства Прогрессивно социалистической партии (ПСП) Зафер Насер.
"Дипломатического пути для прекращения агрессии и посягательств на суверенитет Ливана со стороны Израиля пока нет", - сказал Насер.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Нетаньяху обратился к жителям Ливана
23 сентября, 19:06
По словам ливанского политика, Нетаньяху не прислушивается ни к каким международным посредникам и не идет на переговоры, планируя расширение масштабов конфликта и увеличивая силу агрессии против Ливана.
"Мы надеемся, что судьба Газы не повторится с нами", - добавил он.
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"Встреча спикера парламента Набиха Берри, (исполняющего обязанности - ред.) премьер-министра Наджиба Микати и главы ПСП Валида Джумблата была направлена на оживление политического процесса в Ливане… Вторая цель собрания была связана с обращением к международному сообществу в надежде прекратить огонь", - рассказал Насер.
Ливанский политик отметил, что движение "Хезболлах" неоднократно подтверждало необходимость соблюдения резолюции о прекращении огня 1701 СБ ООН. Правительство выражало свою приверженность к соблюдению условий резолюции и согласие с необходимостью размещения дополнительных сил армии Ливана на границе с Израилем, однако в условия массированных израильских бомбардировок выполнения подобных пунктов резолюции со стороны Ливана не представляется возможным, считает он.
Израиль с 23 сентября начал массированные бомбардировки юга, востока и южного пригорода Бейрута. На этой недели отдельные группы израильских сухопутных подразделений предпринимают попытки провести рейды на территории Ливана, бойцы сопротивления заявляют о боевых столкновений и высоких потерь со стороны ЦАХАЛ. С октября прошлого года жертвами израильских атак стали почти 2 тысяч человек, из них более 1,2 тысячи погибли за последние две недели. Израиль в свою очередь заявляет, что его действия направлены исключительно против "Хезболлах", а удары наносятся по военным объектам движения и центрам принятия решений.
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В миреЛиванИзраильБейрутБиньямин НетаньяхуНаджиб МикатиХезболлаООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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