Дипломатического решения конфликта с Израилем пока нет, заявили в Ливане
Политик Насер: дипломатического пути прекращения израильской агрессии пока нет
© AP Photo / Hassan AmmarЛюди на месте убийства лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы
© AP Photo / Hassan Ammar
Люди на месте убийства лидера "Хезболлы" Хасана Насруллы
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БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Пути дипломатического решения ливано-израильского конфликта на сегодняшний день отсутствуют, так как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится к расширению масштабов войны, заявил РИА Новости член руководства Прогрессивно социалистической партии (ПСП) Зафер Насер.
"Дипломатического пути для прекращения агрессии и посягательств на суверенитет Ливана со стороны Израиля пока нет", - сказал Насер.
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По словам ливанского политика, Нетаньяху не прислушивается ни к каким международным посредникам и не идет на переговоры, планируя расширение масштабов конфликта и увеличивая силу агрессии против Ливана.
"Мы надеемся, что судьба Газы не повторится с нами", - добавил он.
"Встреча спикера парламента Набиха Берри, (исполняющего обязанности - ред.) премьер-министра Наджиба Микати и главы ПСП Валида Джумблата была направлена на оживление политического процесса в Ливане… Вторая цель собрания была связана с обращением к международному сообществу в надежде прекратить огонь", - рассказал Насер.
Ливанский политик отметил, что движение "Хезболлах" неоднократно подтверждало необходимость соблюдения резолюции о прекращении огня 1701 СБ ООН. Правительство выражало свою приверженность к соблюдению условий резолюции и согласие с необходимостью размещения дополнительных сил армии Ливана на границе с Израилем, однако в условия массированных израильских бомбардировок выполнения подобных пунктов резолюции со стороны Ливана не представляется возможным, считает он.
Израиль с 23 сентября начал массированные бомбардировки юга, востока и южного пригорода Бейрута. На этой недели отдельные группы израильских сухопутных подразделений предпринимают попытки провести рейды на территории Ливана, бойцы сопротивления заявляют о боевых столкновений и высоких потерь со стороны ЦАХАЛ. С октября прошлого года жертвами израильских атак стали почти 2 тысяч человек, из них более 1,2 тысячи погибли за последние две недели. Израиль в свою очередь заявляет, что его действия направлены исключительно против "Хезболлах", а удары наносятся по военным объектам движения и центрам принятия решений.
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