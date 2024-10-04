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Большинство убежищ в Ливане уже не вмещают людей, заявили в ООН - РИА Новости, 04.10.2024
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13:31 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/livan-1976363399.html
Большинство убежищ в Ливане уже не вмещают людей, заявили в ООН
Большинство убежищ в Ливане уже не вмещают людей, заявили в ООН - РИА Новости, 04.10.2024
Большинство убежищ в Ливане уже не вмещают людей, заявили в ООН
Большинство из 900 убежищ для внутренне перемещенных лиц в Ливане уже не вмещают людей, заявила в пятницу представитель Управления верховного комиссара ООН по... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:31
2024-10-04T13:31
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управление верховного комиссара оон по делам беженцев
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ЖЕНЕВА, 4 окт - РИА Новости. Большинство из 900 убежищ для внутренне перемещенных лиц в Ливане уже не вмещают людей, заявила в пятницу представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Рула Амин. "Большинство из почти 900 возведенных властями коллективных убежищ в Ливане уже не способны вместить людей", - сказала она на брифинге ООН. По ее словам, люди, спасающиеся от израильских ударов, все чаще ночуют под открытым небом. "УВКБ ООН обеспокоено тем, что с наступлением зимы условия жизни людей, пострадавших от эскалации конфликта в других странах, будут только ухудшаться", - добавила она. Ранее Международная организация по миграции (МОМ) заявила, что более 345 тысяч человек являются внутренне перемещенными лицами в Ливане в период с 7 октября 2023 года по 30 сентября 2024. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241001/oon-1975704413.html
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в мире, ливан, израиль, оон, хезболла, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, ООН, Хезболла, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Большинство убежищ в Ливане уже не вмещают людей, заявили в ООН

УВКБ ООН: большинство из 900 убежищ для беженцев в Ливане уже не вмещают людей

© AP Photo / Hassan AmmarИзраильский удар по Бейруту
Израильский удар по Бейруту - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Израильский удар по Бейруту
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ЖЕНЕВА, 4 окт - РИА Новости. Большинство из 900 убежищ для внутренне перемещенных лиц в Ливане уже не вмещают людей, заявила в пятницу представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Рула Амин.
"Большинство из почти 900 возведенных властями коллективных убежищ в Ливане уже не способны вместить людей", - сказала она на брифинге ООН.
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По ее словам, люди, спасающиеся от израильских ударов, все чаще ночуют под открытым небом.
"УВКБ ООН обеспокоено тем, что с наступлением зимы условия жизни людей, пострадавших от эскалации конфликта в других странах, будут только ухудшаться", - добавила она.
Ранее Международная организация по миграции (МОМ) заявила, что более 345 тысяч человек являются внутренне перемещенными лицами в Ливане в период с 7 октября 2023 года по 30 сентября 2024.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреЛиванИзраильООНХезболлаУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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