https://ria.ru/20241004/livan-1976363399.html

Большинство убежищ в Ливане уже не вмещают людей, заявили в ООН

Большинство убежищ в Ливане уже не вмещают людей, заявили в ООН - РИА Новости, 04.10.2024

Большинство убежищ в Ливане уже не вмещают людей, заявили в ООН

Большинство из 900 убежищ для внутренне перемещенных лиц в Ливане уже не вмещают людей, заявила в пятницу представитель Управления верховного комиссара ООН по... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T13:31

2024-10-04T13:31

2024-10-04T13:31

в мире

ливан

израиль

оон

хезболла

управление верховного комиссара оон по делам беженцев

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976315655_529:508:3072:1938_1920x0_80_0_0_9598f3ecbc5579c0f8def8036180ce0e.jpg

ЖЕНЕВА, 4 окт - РИА Новости. Большинство из 900 убежищ для внутренне перемещенных лиц в Ливане уже не вмещают людей, заявила в пятницу представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев Рула Амин. "Большинство из почти 900 возведенных властями коллективных убежищ в Ливане уже не способны вместить людей", - сказала она на брифинге ООН. По ее словам, люди, спасающиеся от израильских ударов, все чаще ночуют под открытым небом. "УВКБ ООН обеспокоено тем, что с наступлением зимы условия жизни людей, пострадавших от эскалации конфликта в других странах, будут только ухудшаться", - добавила она. Ранее Международная организация по миграции (МОМ) заявила, что более 345 тысяч человек являются внутренне перемещенными лицами в Ливане в период с 7 октября 2023 года по 30 сентября 2024. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241001/oon-1975704413.html

https://ria.ru/20240927/oon-1975026384.html

ливан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, израиль, оон, хезболла, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024