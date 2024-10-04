https://ria.ru/20241004/livan-1976348439.html

Насруллу временно захоронили в тайном месте, пишут СМИ

Насруллу временно захоронили в тайном месте, пишут СМИ - РИА Новости, 04.10.2024

Насруллу временно захоронили в тайном месте, пишут СМИ

Погибшего генсека ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллу временно захоронили в тайном месте, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:46

2024-10-04T12:46

2024-10-04T12:46

в мире

израиль

бейрут

ливан

хасан насрулла

хезболла

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975259510_0:35:2441:1408_1920x0_80_0_0_1736252cd37f4b98473620186155336b.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Погибшего генсека ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллу временно захоронили в тайном месте, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к движению. "Хасан Насрулла был временно похоронен, пока обстоятельства не позволят провести публичные похороны", - приводит агентство слова источника. По данным агентства, временное захоронение Насруллы в секретном месте связано с опасением того, что большая похоронная церемония может стать объектом атаки Израиля. Насрулла был убит конце сентября в результате израильского удара по Бейруту. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241004/iran-1976333640.html

https://ria.ru/20241004/livan-1976347717.html

израиль

бейрут

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, бейрут, ливан, хасан насрулла, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024