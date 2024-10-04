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Насруллу временно захоронили в тайном месте, пишут СМИ
Насруллу временно захоронили в тайном месте, пишут СМИ - РИА Новости, 04.10.2024
Насруллу временно захоронили в тайном месте, пишут СМИ
Погибшего генсека ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллу временно захоронили в тайном месте, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:46
2024-10-04T12:46
2024-10-04T12:46
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Погибшего генсека ливанского шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллу временно захоронили в тайном месте, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник, близкий к движению. "Хасан Насрулла был временно похоронен, пока обстоятельства не позволят провести публичные похороны", - приводит агентство слова источника. По данным агентства, временное захоронение Насруллы в секретном месте связано с опасением того, что большая похоронная церемония может стать объектом атаки Израиля. Насрулла был убит конце сентября в результате израильского удара по Бейруту. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, израиль, бейрут, ливан, хасан насрулла, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Бейрут, Ливан, Хасан Насрулла, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Насруллу временно захоронили в тайном месте, пишут СМИ
AFP: погибшего генсека "Хезболлы" Насруллу временно захоронили в тайном месте