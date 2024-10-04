https://ria.ru/20241004/livan-1976347717.html

Ливанцы рассказали о жизни на улицах в условиях израильских бомбардировок

Ливанцы рассказали о жизни на улицах в условиях израильских бомбардировок - РИА Новости, 04.10.2024

Ливанцы рассказали о жизни на улицах в условиях израильских бомбардировок

Сотни ливанских семей в условиях эскалации ситуации в регионе оказались бездомными без помощи и поддержки, они вынуждены жить на набережной Бейрута или на... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:43

2024-10-04T12:43

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БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сотни ливанских семей в условиях эскалации ситуации в регионе оказались бездомными без помощи и поддержки, они вынуждены жить на набережной Бейрута или на площадях под открытым небом в надежде, что их заметят и протянут руку помощи. Они рассказали корреспонденту РИА Новости о жизни на улицах. После начала массированных бомбардировок Израилем юга, востока Ливана и южного пригорода Бейрута сотни тысяч граждан бежали в более безопасные районы страны. Больше миллиона граждан стали перемещенными в течении недели. От такого наплыва людей оборудованные центры временного размещения оказались переполненными, а в крупных городах не осталось квартир под аренду за приемлемые средства. У кого финансовое состояние позволяет, те снимают гостиницы. Но несколько десятков тысяч людей, потеряв все, оказались в прямом смысле на улице. Корреспондент РИА Новости смог поговорить с некоторыми семьями и увидеть, как люди выживают с детьми при полном отсутствии каких-либо условий. Захра бежала с детьми и мужем из южного пригорода Бейрута в центр столицы несколько дней назад. Разместились под деревом в парке в районе Бурдж аль-Морр, недалеко находится здание правительства. Район считается одним из самых престижных в городе, ценник на квартиры здесь от полумиллиона долларов и до бесконечности, аренда за месяц соответствующая. Все привилегии престижного района на беженцев не распространяются. Семье Захры пока удалось найти широкий картон из-под бытовой техники, чтобы не спать на голой земле. Их дом в пригороде в пяти километрах отсюда превратился в руины. "Мы убегали, когда начали бомбить южный пригород, от паники и взрывов вокруг у дочки нервный срыв, она до сих пор разговаривает с трудом. Мама бежала из деревни на юге. Там наш дом полностью сгорел после попадания ракеты. У нас не осталось ничего. Мы нуждаемся в помощи, чтобы нам нашли нормальные места, где бы мы могли спать и кушать. Мы бежали в чем было. У нас нет ни одежды, ничего. Уже неделю сидим в чем есть. Вчера пошел дождь, а нам даже укрыться негде", - жалуется женщина, сидя на краю тротуара. За ней сидит ее дочь на земле, девочка долго смотрит в одном направлении, не обращая внимания на звуки вокруг. В маленьком парке еще несколько семей, некоторым удалось обжиться лучше остальных, помимо картона есть возможность натянуть плотный плед между деревьями. Жители Бейрута не остаются равнодушными, помимо усилий властей, людям, попавшим в сложные условия, пытаются помочь многочисленные гуманитарные организации и активисты от различных партий. Беженцам привозят питьевую воду и еду, в основном бутерброды из арабских лепешек. Всех этих усилий хватает лишь на то, чтобы люди не начали в буквальном смысле умирать от голода. Из озвученных властями 1,2 миллиона перемещенных в центрах временного размещения по всей стране находятся всего до 160 тысяч, большинство людей либо сняли жилье, либо их приняли в деревнях в горных районах и на севере, или была возможность разместиться у родственников там, где не бомбят. "Мы превратились в бездомных, сидим тут, наши дома разрушены, у нас нет ни матрасов, ни одеял. Спать на голом полу на улице тяжело, дети начали болеть. У меня сын четыре года только недавно после операции, потерял слух. Мы не можем продолжить лечение из-за этой войны и бомбардировок", - в отчаянии описывает ситуацию женщина из пригорода. Люди на улицах неохотно идут на разговор с журналистами, еще более негативно реагируют при виде камеры. Мужчина в парке пытается объяснить, что люди с юга гордые, они жили в своих домах, у них была своя земля. В годы пандемии большинство из тех, кто сейчас на улице, сами помогали нуждающимся, готовили еду и медикаменты. А сегодня они все потеряли и понимают, что вернуться к прежней жизни они смогут еще не скоро. "Мы живем в постоянном страхе. С каждым днем становится все хуже. У нас маленькие дети и ничего нет", - говорит девушка в платке. Ее семья разместилась на набережной Биель. Здесь удалось сделать импровизированную палатку. Вдоль набережной еще десятки семей, дети босыми бегают повсюду. Если представить, что палаток нет, то будет типичная картина для этого места, когда жители столицы приезжают сюда целыми семьями после того, как спадает дневная жара. "Нет самых простых подушек, чтобы уложить этих детей. Вот немного сыром поделились из соседней палатки, так и живем чем бог пошлет. Других возможностей у нас нет, как будет дальше, мы не знаем", - говорит муж девушки в платке. Супружеская пара при этом не стала даже называть свои имена. Мужчина объясняет, что им стыдно, что они сейчас здесь и, встречая гостя, не могут пригласить к себе в дом и угостить кофе.

https://ria.ru/20241002/livan-1976029096.html

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в мире, бейрут, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024