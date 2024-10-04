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В Литве начали расследование против блогера за призыв убивать русскоязычных - РИА Новости, 04.10.2024
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00:31 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/litva-1976278326.html
В Литве начали расследование против блогера за призыв убивать русскоязычных
В Литве начали расследование против блогера за призыв убивать русскоязычных - РИА Новости, 04.10.2024
В Литве начали расследование против блогера за призыв убивать русскоязычных
Вильнюсская районная прокуратура сообщила, что начала досудебное расследование против литовского телеведущего и блогера Альгиса Раманаускаса по подозрению в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T00:31
2024-10-04T00:31
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вильнюсская районная прокуратура сообщила, что начала досудебное расследование против литовского телеведущего и блогера Альгиса Раманаускаса по подозрению в разжиганию ненависти по признаку национальности и языка. Ранее Раманаускас в ходе дискуcсии на портале YouTube заявил, что если отец громко включает русский фильм, а мама громко слушает русскую музыку, то вопрос только в том, сначала забрать у них детей, а потом их застрелить, или при детях. Впоследствии он прокомментировал свой призыв, уточнив, что имел в виду только "русифицированную Литву". "В Вильнюсской районной прокуратуре начато досудебное расследование по подозрению в публичном подстрекательстве к насилию и физическому противостоянию с группой лиц... по национальному и языковому признаку в соответствии с частью 3 статьи 170 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении. Отмечается, что расследование было начато после жалобы восьми лиц, в ходе него будет установлено, было ли совершено уголовное преступление в виде разжигания ненависти, зафиксированное на видеозаписи.
https://ria.ru/20240925/uzbekistan-1974635438.html
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литва, youtube, в мире
Литва, YouTube, В мире
В Литве начали расследование против блогера за призыв убивать русскоязычных

В Литве начали расследование против блогера за призыв убивать русскоязычных

© Фото : Lietuvos policijaПолиция Литвы
Полиция Литвы - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото : Lietuvos policija
Полиция Литвы. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Вильнюсская районная прокуратура сообщила, что начала досудебное расследование против литовского телеведущего и блогера Альгиса Раманаускаса по подозрению в разжиганию ненависти по признаку национальности и языка.
Ранее Раманаускас в ходе дискуcсии на портале YouTube заявил, что если отец громко включает русский фильм, а мама громко слушает русскую музыку, то вопрос только в том, сначала забрать у них детей, а потом их застрелить, или при детях. Впоследствии он прокомментировал свой призыв, уточнив, что имел в виду только "русифицированную Литву".
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"В Вильнюсской районной прокуратуре начато досудебное расследование по подозрению в публичном подстрекательстве к насилию и физическому противостоянию с группой лиц... по национальному и языковому признаку в соответствии с частью 3 статьи 170 Уголовного кодекса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расследование было начато после жалобы восьми лиц, в ходе него будет установлено, было ли совершено уголовное преступление в виде разжигания ненависти, зафиксированное на видеозаписи.
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