https://ria.ru/20241004/lerchek-1976441751.html
Лерчек расплакалась в суде
Лерчек расплакалась в суде - РИА Новости, 04.10.2024
Лерчек расплакалась в суде
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) расплакалась в суде, который решал вопрос о домашнем аресте по делу о незаконном выводе 250 миллионов рублей за границу,... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T19:39
2024-10-04T19:39
2024-10-04T20:11
происшествия
россия
москва
валерия чекалина
ирина волк
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) расплакалась в суде, который решал вопрос о домашнем аресте по делу о незаконном выводе 250 миллионов рублей за границу, передает корреспондент РИА Новости из зала Троицкого суда Москвы. "Я разведена, воспитываю трех детей и зарабатываю на них деньги. Единственный мой источник дохода — в сети интернет и съемки на федеральном канале", — обратилась она к судье.Блогер попросила не лишать ее возможности зарабатывать на содержание детей, ведь найденные у нее при обыске деньги были изъяты. "Ваша честь, при обыске были изъяты все мои деньги, это мои деньги на детей, которых я содержу", — сказала Лерчек.Она расплакалась и попросила освободить ее. "Я начала все с чистого листа, я заплатила все налоги", — отметила Чекалина. Позднее суд отправил блогера под домашний арест до 26 ноября. В это время ей запрещено пользоваться интернетом и почтой, телефон она может использовать только для вызова экстренных служб. Общаться с другими фигурантами дела также запрещено. В случае нарушения режима следователь имеет право настаивать на ужесточении меры пресечения.Ранее в четверг официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что против блогеров Артема и Валерии Чекалиных, а также их партнера по бизнесу завели уголовное дело. Их подозревают в выводе из России более 250 миллионов рублей по подложным документам.По версии следователей, злоумышленники продавали в интернете фитнес-марафон. Покупающие его россияне заключали договоры с иностранными компаниями, а оплата поступала на счета зарубежного банка. При этом в органы валютного контроля фигуранты дела подавали недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов.Чекалиным предъявили обвинение по пунктам "а, б" части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса (валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой).
https://ria.ru/20241004/bloger-1976428302.html
https://ria.ru/20241004/chekalin-1976431763.html
https://ria.ru/20241003/chekaliny-1976093598.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, валерия чекалина, ирина волк
Происшествия, Россия, Москва, Валерия Чекалина, Ирина Волк
Лерчек расплакалась в суде
Блогер Лерчек расплакалась в суде, решившем вопрос о домашнем аресте
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) расплакалась в суде, который решал вопрос о домашнем аресте по делу о незаконном выводе 250 миллионов рублей за границу, передает корреспондент РИА Новости из зала Троицкого суда Москвы.
«
"Я разведена, воспитываю трех детей и зарабатываю на них деньги. Единственный мой источник дохода — в сети интернет и съемки на федеральном канале", — обратилась она к судье.
Блогер попросила не лишать ее возможности зарабатывать на содержание детей, ведь найденные у нее при обыске деньги были изъяты.
«
"Ваша честь, при обыске были изъяты все мои деньги, это мои деньги на детей, которых я содержу", — сказала Лерчек.
Она расплакалась и попросила освободить ее.
«
"Я начала все с чистого листа, я заплатила все налоги", — отметила Чекалина.
Позднее суд отправил блогера под домашний арест до 26 ноября. В это время ей запрещено пользоваться интернетом и почтой, телефон она может использовать только для вызова экстренных служб. Общаться с другими фигурантами дела также запрещено. В случае нарушения режима следователь имеет право настаивать на ужесточении меры пресечения.
Ранее в четверг официальный представитель МВД Ирина Волк
сообщила, что против блогеров Артема и Валерии Чекалиных
, а также их партнера по бизнесу завели уголовное дело. Их подозревают в выводе из России более 250 миллионов рублей по подложным документам.
По версии следователей, злоумышленники продавали в интернете фитнес-марафон. Покупающие его россияне заключали договоры с иностранными компаниями, а оплата поступала на счета зарубежного банка. При этом в органы валютного контроля фигуранты дела подавали недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов.
Чекалиным предъявили обвинение по пунктам "а, б" части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса (валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой).