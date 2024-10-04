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Бортников рассказал о созданном Западом "легионе обороны Украины" - РИА Новости, 04.10.2024
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09:49 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/legion-1976305327.html
Бортников рассказал о созданном Западом "легионе обороны Украины"
Бортников рассказал о созданном Западом "легионе обороны Украины" - РИА Новости, 04.10.2024
Бортников рассказал о созданном Западом "легионе обороны Украины"
Численность сформированного Западом "Интернационального легиона территориальной обороны Украины" достигла 18 тысяч человек из более 85 стран, включая... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T09:49
2024-10-04T09:49
украина
александр бортников
россия
киев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Численность сформированного Западом "Интернационального легиона территориальной обороны Украины" достигла 18 тысяч человек из более 85 стран, включая государства постсоветского пространства, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. Нацеленность Запада на расширение и повышение интенсивности военных действий в ходе конфликта на Украине демонстрируют санкционирование Киеву применения натовских дальнобойных ракетных вооружений по объектам в России, непосредственное участие кадровых военнослужащих стран НАТО в планировании и подготовке операций ВСУ уже на всей протяженности линии боевого соприкосновения, а также намерения альянса направить на Украину свои контингенты, сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ. "В этом же ряду – продолжающаяся переброска на Украину иностранных наемников и боевиков международных террористических организаций. В большинстве случаев вербовка таких лиц за рубежом ведется с позиций украинских загранучреждений, - отметил Бортников. - О масштабах налаженной Западом системы поставки боевиков на фронт говорит численность так называемого "Интернационального легиона территориальной обороны Украины", которая достигла 18 тысяч человек из более 85 стран мира, включая государства постсоветского пространства".
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украина, александр бортников, россия, киев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, нато, в мире
Украина, Александр Бортников, Россия, Киев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ, НАТО, В мире
Бортников рассказал о созданном Западом "легионе обороны Украины"

Бортников: в "легион обороны Украины" уже входят 18 тысяч человек из 85 стран

© iStock.com / Kathrine AndiУкраинский флаг
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Украинский флаг. Архивное фото
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Численность сформированного Западом "Интернационального легиона территориальной обороны Украины" достигла 18 тысяч человек из более 85 стран, включая государства постсоветского пространства, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
Нацеленность Запада на расширение и повышение интенсивности военных действий в ходе конфликта на Украине демонстрируют санкционирование Киеву применения натовских дальнобойных ракетных вооружений по объектам в России, непосредственное участие кадровых военнослужащих стран НАТО в планировании и подготовке операций ВСУ уже на всей протяженности линии боевого соприкосновения, а также намерения альянса направить на Украину свои контингенты, сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ.
"В этом же ряду – продолжающаяся переброска на Украину иностранных наемников и боевиков международных террористических организаций. В большинстве случаев вербовка таких лиц за рубежом ведется с позиций украинских загранучреждений, - отметил Бортников. - О масштабах налаженной Западом системы поставки боевиков на фронт говорит численность так называемого "Интернационального легиона территориальной обороны Украины", которая достигла 18 тысяч человек из более 85 стран мира, включая государства постсоветского пространства".
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УкраинаАлександр БортниковРоссияКиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГНАТОВ мире
 
 
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