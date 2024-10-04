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В России завершена регистрация нового препарата для лечения ожирения - РИА Новости, 04.10.2024
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20:03 04.10.2024 (обновлено: 20:25 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/lechenie-1976444947.html
В России завершена регистрация нового препарата для лечения ожирения
В России завершена регистрация нового препарата для лечения ожирения - РИА Новости, 04.10.2024
В России завершена регистрация нового препарата для лечения ожирения
Компания "Промомед" завершила процедуру регистрации лекарственного препарата для лечения избыточного веса и ожирения, сообщает пресс-служба фармпроизводителя. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T20:03
2024-10-04T20:25
общество
здоровье - общество
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Компания "Промомед" завершила процедуру регистрации лекарственного препарата для лечения избыточного веса и ожирения, сообщает пресс-служба фармпроизводителя.Отмечается, что регистрационное удостоверение на препарат "Велгия" выдано министерством здравоохранения РФ в пятницу.Ранее компания вывела на рынок препарат, предназначенный для лечения сахарного диабета.Запуском нового препарата для лечения избыточного веса и ожирения "Промомед" продолжает реализацию своей стратегии, представленной в июле 2024 года.
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общество, здоровье - общество, россия, промомед
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Промомед

В России завершена регистрация нового препарата для лечения ожирения

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник в реакторном зале цеха завода "Биохимик" группы "Промомед" в Саранске
Сотрудник в реакторном зале цеха завода Биохимик группы Промомед в Саранске - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник в реакторном зале цеха завода "Биохимик" группы "Промомед" в Саранске. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Компания "Промомед" завершила процедуру регистрации лекарственного препарата для лечения избыточного веса и ожирения, сообщает пресс-служба фармпроизводителя.
Отмечается, что регистрационное удостоверение на препарат "Велгия" выдано министерством здравоохранения РФ в пятницу.
Ранее компания вывела на рынок препарат, предназначенный для лечения сахарного диабета.
Запуском нового препарата для лечения избыточного веса и ожирения "Промомед" продолжает реализацию своей стратегии, представленной в июле 2024 года.
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияПромомед
 
 
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