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В России завершена регистрация нового препарата для лечения ожирения
В России завершена регистрация нового препарата для лечения ожирения - РИА Новости, 04.10.2024
В России завершена регистрация нового препарата для лечения ожирения
Компания "Промомед" завершила процедуру регистрации лекарственного препарата для лечения избыточного веса и ожирения, сообщает пресс-служба фармпроизводителя. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T20:03
2024-10-04T20:03
2024-10-04T20:25
общество
здоровье - общество
россия
промомед
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Компания "Промомед" завершила процедуру регистрации лекарственного препарата для лечения избыточного веса и ожирения, сообщает пресс-служба фармпроизводителя.Отмечается, что регистрационное удостоверение на препарат "Велгия" выдано министерством здравоохранения РФ в пятницу.Ранее компания вывела на рынок препарат, предназначенный для лечения сахарного диабета.Запуском нового препарата для лечения избыточного веса и ожирения "Промомед" продолжает реализацию своей стратегии, представленной в июле 2024 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, промомед
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Промомед
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Компания "Промомед" завершила процедуру регистрации лекарственного препарата для лечения избыточного веса и ожирения, сообщает пресс-служба фармпроизводителя.
Отмечается, что регистрационное удостоверение на препарат "Велгия" выдано министерством здравоохранения РФ в пятницу.
Ранее компания вывела на рынок препарат, предназначенный для лечения сахарного диабета.
Запуском нового препарата для лечения избыточного веса и ожирения "Промомед" продолжает реализацию своей стратегии, представленной в июле 2024 года.