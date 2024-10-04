https://ria.ru/20241004/lechenie-1976444947.html

В России завершена регистрация нового препарата для лечения ожирения

В России завершена регистрация нового препарата для лечения ожирения - РИА Новости, 04.10.2024

В России завершена регистрация нового препарата для лечения ожирения

Компания "Промомед" завершила процедуру регистрации лекарственного препарата для лечения избыточного веса и ожирения, сообщает пресс-служба фармпроизводителя. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T20:03

2024-10-04T20:03

2024-10-04T20:25

общество

здоровье - общество

россия

промомед

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976449481_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_50a1164a029ef3a2ec692969edc2d158.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Компания "Промомед" завершила процедуру регистрации лекарственного препарата для лечения избыточного веса и ожирения, сообщает пресс-служба фармпроизводителя.Отмечается, что регистрационное удостоверение на препарат "Велгия" выдано министерством здравоохранения РФ в пятницу.Ранее компания вывела на рынок препарат, предназначенный для лечения сахарного диабета.Запуском нового препарата для лечения избыточного веса и ожирения "Промомед" продолжает реализацию своей стратегии, представленной в июле 2024 года.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, россия, промомед