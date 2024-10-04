https://ria.ru/20241004/lavrov-1976315127.html

США не осудили вторжение Израиля в Ливан, заявил Лавров

США не осудили вторжение Израиля в Ливан, заявил Лавров - РИА Новости, 04.10.2024

США не осудили вторжение Израиля в Ливан, заявил Лавров

Власти США никак не осудили сухопутное вторжение Израиля в Ливан, таким образом Вашингтон фактически поощряет своего союзника к расширению зоны военных... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T10:32

2024-10-04T10:32

2024-10-04T11:12

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сергей лавров

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Власти США никак не осудили сухопутное вторжение Израиля в Ливан, таким образом Вашингтон фактически поощряет своего союзника к расширению зоны военных действий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Крайнюю тревогу вызывают и ставшие чуть ли не обыденной практикой методы политических убийств, как это произошло 31 июля в Тегеране и 27 сентября в Бейруте. После того как Израиль начал свое сухопутное вторжение в Ливан в ночь на 1 октября, со стороны администрации США не раздалось ни слова осуждения по поводу этого акта агрессии против суверенного государства. Таким образом Вашингтон фактически поощряет своего ближневосточного союзника к расширению зоны военных действий", - говорится в его статье, опубликованной на сайте российского дипведомства."Трагическое и неприемлемое развитие событий в арабо-израильском конфликте, в Ливане, Йемене, акваториях Красного моря и Аденского залива, Судане и других "горячих точках" в Африке отражает неоспоримый факт: безопасность может быть либо равной и неделимой для всех, либо ее не будет ни для кого", - подчеркнул министр.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241003/tsahal-1976261396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сергей лавров