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США не осудили вторжение Израиля в Ливан, заявил Лавров - РИА Новости, 04.10.2024
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10:32 04.10.2024 (обновлено: 11:12 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/lavrov-1976315127.html
США не осудили вторжение Израиля в Ливан, заявил Лавров
США не осудили вторжение Израиля в Ливан, заявил Лавров - РИА Новости, 04.10.2024
США не осудили вторжение Израиля в Ливан, заявил Лавров
Власти США никак не осудили сухопутное вторжение Израиля в Ливан, таким образом Вашингтон фактически поощряет своего союзника к расширению зоны военных... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:32
2024-10-04T11:12
в мире
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израиль
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
сергей лавров
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Власти США никак не осудили сухопутное вторжение Израиля в Ливан, таким образом Вашингтон фактически поощряет своего союзника к расширению зоны военных действий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Крайнюю тревогу вызывают и ставшие чуть ли не обыденной практикой методы политических убийств, как это произошло 31 июля в Тегеране и 27 сентября в Бейруте. После того как Израиль начал свое сухопутное вторжение в Ливан в ночь на 1 октября, со стороны администрации США не раздалось ни слова осуждения по поводу этого акта агрессии против суверенного государства. Таким образом Вашингтон фактически поощряет своего ближневосточного союзника к расширению зоны военных действий", - говорится в его статье, опубликованной на сайте российского дипведомства."Трагическое и неприемлемое развитие событий в арабо-израильском конфликте, в Ливане, Йемене, акваториях Красного моря и Аденского залива, Судане и других "горячих точках" в Африке отражает неоспоримый факт: безопасность может быть либо равной и неделимой для всех, либо ее не будет ни для кого", - подчеркнул министр.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241003/tsahal-1976261396.html
https://ria.ru/20241004/es-1976299268.html
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в мире, сша, израиль, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сергей лавров
В мире, США, Израиль, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Сергей Лавров
США не осудили вторжение Израиля в Ливан, заявил Лавров

Лавров: США никак не осудили сухопутное вторжение Израиля в Ливан

© Армия обороны ИзраиляИзраильские военные на юге Ливана
Израильские военные на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Армия обороны Израиля
Израильские военные на юге Ливана
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Власти США никак не осудили сухопутное вторжение Израиля в Ливан, таким образом Вашингтон фактически поощряет своего союзника к расширению зоны военных действий, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Крайнюю тревогу вызывают и ставшие чуть ли не обыденной практикой методы политических убийств, как это произошло 31 июля в Тегеране и 27 сентября в Бейруте. После того как Израиль начал свое сухопутное вторжение в Ливан в ночь на 1 октября, со стороны администрации США не раздалось ни слова осуждения по поводу этого акта агрессии против суверенного государства. Таким образом Вашингтон фактически поощряет своего ближневосточного союзника к расширению зоны военных действий", - говорится в его статье, опубликованной на сайте российского дипведомства.
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"Трагическое и неприемлемое развитие событий в арабо-израильском конфликте, в Ливане, Йемене, акваториях Красного моря и Аденского залива, Судане и других "горячих точках" в Африке отражает неоспоримый факт: безопасность может быть либо равной и неделимой для всех, либо ее не будет ни для кого", - подчеркнул министр.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреСШАИзраильЛиванОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Сергей Лавров
 
 
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