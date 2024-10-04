Иран пригрозил ударом по израильским НПЗ в случае атаки ЦАХАЛ
КСИР: Иран в случае атаки Израиля ударит по его НПЗ и газовым месторождениям
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard's Ground ForceРакетные комплексы во время учений на северо-западе Ирана
© AP Photo / Iranian Revolutionary Guard's Ground Force
Ракетные комплексы во время учений на северо-западе Ирана. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 4 окт — РИА Новости. Иран нанесет удар по всем объектам энергетической инфраструктуры Израиля, если тот нападет на исламскую республику, заявил заместитель командующего силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) адмирал Али Фадави, его слова приводит агентство Mehr.
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"Если оккупанты совершат ошибку, мы нанесем удар по всем их источникам энергии, <...> всем нефтеперерабатывающим заводам и газовым месторождениям", — сказал он.
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Фадави подчеркнул, что Иран — большая страна со множеством экономических центров, в то время как у Израиля лишь три электростанции и несколько НПЗ, которые Тегеран может поразить одновременно.
Ранее в пятницу верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи заявил, что недавний ракетный удар по Израилю был минимальным наказанием за его преступления. Он добавил, что при необходимости Тегеран выполнит все свои обязательства мощно и решительно, причем "не будет ни медлить, ни торопиться".
Первого октября Иран подверг Израиль массированному ракетному обстрелу. ЦАХАЛ заявила примерно о 180 выпущенных баллистических ракетах, из которых большую часть удалось перехватить. Как отметил КСИР, атака стала ответом на гибель генсека "Хезболлы" Хасана Насруллы, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командующего силами "Кудс" Аббаса Нилфорушана.
По данным Израиля, обошлось без жертв среди граждан. СМИ сообщали о гибели, предположительно, палестинца, на Западном берегу реки Иордан.
Тегеран утверждает, что ракеты поразили военные объекты Израиля, включая базу Неватим. В еврейском государстве ущерб назвали "минимальным" и пообещали ответный удар.
В МИД России заявили, что политика администрации президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, а Белый дом продемонстрировал полную беспомощность в разрешении кризисов.