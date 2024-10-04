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В ФСБ рассказали, как вербовщики набирали исполнителей теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 04.10.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
10:08 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/krokus-1976309065.html
В ФСБ рассказали, как вербовщики набирали исполнителей теракта в "Крокусе"
В ФСБ рассказали, как вербовщики набирали исполнителей теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 04.10.2024
В ФСБ рассказали, как вербовщики набирали исполнителей теракта в "Крокусе"
Вербовщики исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити холле", будучи членами запрещенной в России международной террористической организации "Вилаят... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:08
2024-10-04T10:08
теракт в "крокус сити холле"
россия
афганистан
астана
александр бортников
крокус сити холл
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
снг
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Вербовщики исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити холле", будучи членами запрещенной в России международной террористической организации "Вилаят Хорасан", целенаправленно "работали" по таджикской диаспоре в России через интернет, физически находясь в Афганистане, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. Выступая Астане на 55-м заседании СОРБ, Бортников отметил причастность к терактам "Вилаята Хорасан", филиала также запрещенного в РФ "Исламского государства"*. "Как вы знаете, одним из таких преступлений стало нападение на "Крокус Сити холл" весной этого года, к организации которого причастны ИГВХ и подконтрольные Западу украинские спецслужбы, - отметил Бортников. - Доподлинно известно, что вербовщики исполнителей теракта являлись членами "Вилаята Хорасан" и целенаправленно "работали" по таджикской диаспоре в России через интернет, физически находясь в Афганистане".* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20241003/krokus-1976065766.html
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россия, афганистан, астана, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, происшествия, фсб
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Афганистан, Астана, Александр Бортников, Крокус Сити Холл, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ, Происшествия, ФСБ
В ФСБ рассказали, как вербовщики набирали исполнителей теракта в "Крокусе"

Бортников: вербовщики теракта в "Крокусе" работали по таджикской диаспоре

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. Архивное фото
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Вербовщики исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити холле", будучи членами запрещенной в России международной террористической организации "Вилаят Хорасан", целенаправленно "работали" по таджикской диаспоре в России через интернет, физически находясь в Афганистане, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
Выступая Астане на 55-м заседании СОРБ, Бортников отметил причастность к терактам "Вилаята Хорасан", филиала также запрещенного в РФ "Исламского государства"*.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Фигуранты дела о теракте в "Крокусе" состояли в "Вилаяте Хорасан"*
Вчера, 02:28
"Как вы знаете, одним из таких преступлений стало нападение на "Крокус Сити холл" весной этого года, к организации которого причастны ИГВХ и подконтрольные Западу украинские спецслужбы, - отметил Бортников. - Доподлинно известно, что вербовщики исполнителей теракта являлись членами "Вилаята Хорасан" и целенаправленно "работали" по таджикской диаспоре в России через интернет, физически находясь в Афганистане".
* Террористическая организация, запрещена в России
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
РИА Новости нашло возможный криптокошелек-посредник в деле о "Крокусе"
30 марта, 08:02
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияАфганистанАстанаАлександр БортниковКрокус Сити ХоллФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГПроисшествияФСБ
 
 
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