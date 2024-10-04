https://ria.ru/20241004/krokus-1976309065.html

В ФСБ рассказали, как вербовщики набирали исполнителей теракта в "Крокусе"

В ФСБ рассказали, как вербовщики набирали исполнителей теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 04.10.2024

В ФСБ рассказали, как вербовщики набирали исполнителей теракта в "Крокусе"

Вербовщики исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити холле", будучи членами запрещенной в России международной террористической организации "Вилаят... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T10:08

2024-10-04T10:08

2024-10-04T10:08

теракт в "крокус сити холле"

россия

афганистан

астана

александр бортников

крокус сити холл

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

снг

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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Вербовщики исполнителей теракта в подмосковном "Крокус Сити холле", будучи членами запрещенной в России международной террористической организации "Вилаят Хорасан", целенаправленно "работали" по таджикской диаспоре в России через интернет, физически находясь в Афганистане, заявил директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. Выступая Астане на 55-м заседании СОРБ, Бортников отметил причастность к терактам "Вилаята Хорасан", филиала также запрещенного в РФ "Исламского государства"*. "Как вы знаете, одним из таких преступлений стало нападение на "Крокус Сити холл" весной этого года, к организации которого причастны ИГВХ и подконтрольные Западу украинские спецслужбы, - отметил Бортников. - Доподлинно известно, что вербовщики исполнителей теракта являлись членами "Вилаята Хорасан" и целенаправленно "работали" по таджикской диаспоре в России через интернет, физически находясь в Афганистане".* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20241003/krokus-1976065766.html

https://ria.ru/20240330/koshelek-1936777283.html

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афганистан

астана

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, афганистан, астана, александр бортников, крокус сити холл, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, происшествия, фсб