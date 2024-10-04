https://ria.ru/20241004/krivonos-1976431622.html

"Прилетел снаряд". В Киеве рассказали о ранении Залужного

"Прилетел снаряд". В Киеве рассказали о ранении Залужного - РИА Новости, 04.10.2024

"Прилетел снаряд". В Киеве рассказали о ранении Залужного

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в прошлом году получил ранение на фронте, заявил украинский генерал в отставке, экс-заместитель секретаря Совета... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T18:41

2024-10-04T18:41

2024-10-04T18:41

специальная военная операция на украине

в мире

киев

херсонская область

валерий залужный

сергей кривонос

борислав береза

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в прошлом году получил ранение на фронте, заявил украинский генерал в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности страны Сергей Кривонос."Залужный поднял трубку, тем самым выявив свое местонахождение по радиосигналу. И через полторы минуты туда прилетел управляемый российский снаряд. <…> И Залужный реально получил дырку в своем теле", — сказал Кривонос в эфире YouTube-канала экс-депутата Верховной рады Борислава Березы.По его словам, Залужного спасло только хорошее укрепление помещения, в котором он находился на момент удара."Благодаря этому тело Залужного только задело осколками", — резюмировал он.В прошлом году представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в ВСУ сообщил РИА Новости, что Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области. В Киеве данную информацию так и не прокомментировали.

https://ria.ru/20240917/zaluzhnyy-1973180258.html

https://ria.ru/20241004/nato-1976399613.html

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в мире, киев, херсонская область , валерий залужный, сергей кривонос, борислав береза