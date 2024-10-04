"Прилетел снаряд". В Киеве рассказали о ранении Залужного
Кривонос: Залужный на посту главкома ВСУ получил ранение на фронте
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeБывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в прошлом году получил ранение на фронте, заявил украинский генерал в отставке, экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности страны Сергей Кривонос.
"Залужный поднял трубку, тем самым выявив свое местонахождение по радиосигналу. И через полторы минуты туда прилетел управляемый российский снаряд. <…> И Залужный реально получил дырку в своем теле", — сказал Кривонос в эфире YouTube-канала экс-депутата Верховной рады Борислава Березы.
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По его словам, Залужного спасло только хорошее укрепление помещения, в котором он находился на момент удара.
"Благодаря этому тело Залужного только задело осколками", — резюмировал он.
В прошлом году представитель российских силовых структур со ссылкой на источники в ВСУ сообщил РИА Новости, что Залужный получил закрытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения в результате ракетного удара по командному пункту в районе села Посад-Покровское в Херсонской области. В Киеве данную информацию так и не прокомментировали.