Обвиняемый в краже кенгуру из ярославского зоопарка арестован
Обвиняемого в краже кенгуру из ярославского зоопарка арестовали на месяц 26 дней
© МВД РоссииЗадержанный похититель кенгуру
© МВД России
Задержанный похититель кенгуру
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Обвиняемый в краже кенгуру из ярославского зоопарка арестован на один месяц 26 дней, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В пятницу в Заволжском райсуде Ярославля проходит заседание по избранию меры пресечения похитителю кенгурят - Ивану Некрасову 1993 года рождения, задержанному, как сообщалось, за кражу троих кенгурят из зоопарков Ярославля и Калужской области. Представитель Заволжского районного суда сообщала РИА Новости, что пока Некрасову предъявили обвинение только в краже одного из животных - ярославского Кроша.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 26 дней", - зачитал судья Григорий Комаров.
Ранее полиция возбудила уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Животное было похищено рано утром 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области, там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру.
Второго октября подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка, Кроша из зоопарка Ярославля, на территории города Королева Московской области, животное передали ветеринарам. В пятницу ярославский зоопарк сообщил о возвращении Кроша домой, несколько дней детеныш проведет в ветклинике, а затем вернется к родителям.