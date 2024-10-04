https://ria.ru/20241004/krazha-1976348972.html

Похитителю кенгурят пока предъявили обвинение только в краже Кроша

Похитителю кенгурят пока предъявили обвинение только в краже Кроша - РИА Новости, 04.10.2024

Похитителю кенгурят пока предъявили обвинение только в краже Кроша

Задержанному за кражу кенгурят из зоопарков в Ярославле и Калужской области предъявили обвинение только в краже ярославского Кроша, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:48

2024-10-04T12:48

2024-10-04T13:25

происшествия

ярославль

калужская область

жуковский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Задержанному за кражу кенгурят из зоопарков в Ярославле и Калужской области предъявили обвинение только в краже ярославского Кроша, сообщила РИА Новости представитель Заволжского районного суда.В пятницу в Заволжском райсуде Ярославля проходит заседание по избранию меры пресечения похитителю кенгурят - Ивану Некрасову 1993 года рождения, задержанному, как сообщалось, за кражу троих кенгурят из зоопарков Ярославля и Калужской области. Представитель Заволжского районного суда сообщала РИА Новости, что пока Некрасову предъявили обвинение только в краже одного из животных - ярославского Кроша."Обвинение предъявлено пока по одному эпизоду - краже кенгуру из Ярославского зоопарка", - сказала собеседница.При этом в ходе заседания молодой человек говорил о трех похищенных им кенгурятах и выражал сожаление в связи с гибелью калужского кенгуру."Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 26 дней", - зачитал судья Григорий Комаров.Ранее полиция возбудила уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Животное было похищено рано утром 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области, там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру.Второго октября подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка, Кроша из зоопарка Ярославля, на территории города Королева Московской области, животное передали ветеринарам. В пятницу Ярославский зоопарк сообщил о возвращении Кроша домой, несколько дней детеныш проведет в ветклинике, а затем вернется к родителям.

https://ria.ru/20241004/kenguryata-1976356357.html

https://ria.ru/20241004/kenguryata-1976331687.html

ярославль

калужская область

жуковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ярославль, калужская область, жуковский район