https://ria.ru/20241004/kosatki-1976287052.html
На Камчатке начали неводом перемещать к морю косаток, застрявших в лимане
На Камчатке начали неводом перемещать к морю косаток, застрявших в лимане - РИА Новости, 04.10.2024
На Камчатке начали неводом перемещать к морю косаток, застрявших в лимане
Спасательная группа начала с помощью невода перемещать семью косаток, застрявших в лимане на Камчатке, к устью, чтобы они смогли выйти в открытое море, сообщил... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T03:56
2024-10-04T03:56
2024-10-04T08:25
сергей лебедев
камчатка
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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости. Спасательная группа начала с помощью невода перемещать семью косаток, застрявших в лимане на Камчатке, к устью, чтобы они смогли выйти в открытое море, сообщил глава Соболевского района Андрей Воровский. В среду утром группа косаток попала в плен лимана в селе Устьевое Соболевского района. Дно лимана покрыто илом, и техника не могла до них добраться. Воровский рассказал РИА Новости, что все четыре застрявшие в отлив в лимане на Камчатке косатки живы. Весь день их поливали водой в ожидании прилива, на месте работали десятки волонтеров, инспекторы ГИМС и местные спасатели, они вручную перемещали косаток на более глубокие места. Поздно вечером в среду животные смогли плыть самостоятельно, их сопровождала лодка. Косатки ушли с мелководья и шли к открытому морю. Во второй половине дня четверга Воровский сообщил РИА Новости, что животные вновь застряли, не дойдя около 2 километров до устья. Он отмечал, что в пятницу планируется выталкивать косаток неводом в сторону моря. "Сегодня вода выше, косатки сместились метров на 500 в сторону устьев. Подходят друг к другу. По одной крупных (особей) делью стаскивают в сторону устьев, и они двигаются, но разворачиваются, чтобы быть вместе. Дальше будем двигаться", - сказал Воровский на видео, опубликованном на странице в "ВКонтакте" регионального министра по ЧС Сергея Лебедева. Министр написал, что на месте работают спасатели и волонтеры.
https://ria.ru/20241003/kamchatka-1976105978.html
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Спасатели неводом перемещают к морю косаток
Спасатели начали неводом перемещать к морю косаток, застрявших в лимане на Камчатке, сообщил глава района
2024-10-04T03:56
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PT0M32S
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сергей лебедев, камчатка
На Камчатке начали неводом перемещать к морю косаток, застрявших в лимане
Камчатские спасатели неводом перемещают к морю косаток, застрявших в лимане
ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости. Спасательная группа начала с помощью невода перемещать семью косаток, застрявших в лимане на Камчатке, к устью, чтобы они смогли выйти в открытое море, сообщил глава Соболевского района Андрей Воровский.
В среду утром группа косаток попала в плен лимана в селе Устьевое Соболевского района. Дно лимана покрыто илом, и техника не могла до них добраться. Воровский рассказал РИА Новости, что все четыре застрявшие в отлив в лимане на Камчатке косатки живы. Весь день их поливали водой в ожидании прилива, на месте работали десятки волонтеров, инспекторы ГИМС и местные спасатели, они вручную перемещали косаток на более глубокие места. Поздно вечером в среду животные смогли плыть самостоятельно, их сопровождала лодка. Косатки ушли с мелководья и шли к открытому морю. Во второй половине дня четверга Воровский сообщил РИА Новости, что животные вновь застряли, не дойдя около 2 километров до устья. Он отмечал, что в пятницу планируется выталкивать косаток неводом в сторону моря.
"Сегодня вода выше, косатки сместились метров на 500 в сторону устьев. Подходят друг к другу. По одной крупных (особей) делью стаскивают в сторону устьев, и они двигаются, но разворачиваются, чтобы быть вместе. Дальше будем двигаться", - сказал Воровский на видео, опубликованном на странице в "ВКонтакте" регионального министра по ЧС Сергея Лебедева
.
Министр написал, что на месте работают спасатели и волонтеры.