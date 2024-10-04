https://ria.ru/20241004/kosatka-1976288218.html

Застрявшая в лимане на Камчатке косатка начала кормить детеныша

Застрявшая в лимане на Камчатке косатка начала кормить детеныша - РИА Новости, 04.10.2024

Застрявшая в лимане на Камчатке косатка начала кормить детеныша

Самка косатки, с сородичами застрявшая в лимане на Камчатке, с выходом в более глубокое место начала кормить своего детеныша. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T04:55

2024-10-04T04:55

2024-10-04T04:55

россия

камчатка

сергей лебедев

александр борисов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 4 окт – РИА Новости. Самка косатки, с сородичами застрявшая в лимане на Камчатке, с выходом в более глубокое место начала кормить своего детеныша. Операция по спасению косаток продолжается третий день. В среду утром семья этих млекопитающих из четырех особей попала на отмель в лимане в селе Устьевое Соболевского района. Дно лимана покрыто илом, и техника не могла до них добраться. Весь день косаток поливали водой в ожидании прилива, люди вручную перемещали их на более глубокие места. Поздно вечером в среду животные смогли плыть самостоятельно, их сопровождала лодка. Косатки ушли с мелководья и шли к открытому морю. Во второй половине дня четверга глава Соболевского района Андрей Воровский сообщил РИА Новости, что животные вновь застряли, не дойдя около 2 километров до устья. В пятницу спасатели и волонтеры начали выталкивать косаток неводом в сторону моря, им удалось сдвинуть их на глубину, где животные могут плыть самостоятельно. "Мама с малышом рядом ходит, ложится на крыло, и он подходит к ней, я так понимаю, молоко у нее сосет", - сказал Воровский на видео на странице "ВКонтакте" регионального министра по ЧС Сергея Лебедева. Также факт того, что косатка начала кормить детеныша, подтвердили и в МЧС. "Несли (неводом - ред.) самку с малышом, она стала постоянно ее кормить, как только почувствовала воду", - сказал на видео в Telegram-канале МЧС РФ сотрудник Камчатского спасательного центра МЧС России Александр Борисов.

https://ria.ru/20241003/kamchatka-1976105978.html

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камчатка

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россия, камчатка, сергей лебедев, александр борисов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)