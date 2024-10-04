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На "КиноБраво" представили экшн-драму о подводниках "Северный полюс" - РИА Новости, 04.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:24 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/kino-1976372967.html
На "КиноБраво" представили экшн-драму о подводниках "Северный полюс"
На "КиноБраво" представили экшн-драму о подводниках "Северный полюс" - РИА Новости, 04.10.2024
На "КиноБраво" представили экшн-драму о подводниках "Северный полюс"
На "КиноБраво" показали эксклюзивные материалы исторической экшн-драмы "Северный полюс", сообщили РИА Новости в пресс-службе кинофестиваля. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T14:24
2024-10-04T14:24
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. На "КиноБраво" показали эксклюзивные материалы исторической экшн-драмы "Северный полюс", сообщили РИА Новости в пресс-службе кинофестиваля.Фрагмент картины представили режиссер Александр Котт, актриса Елена Север и исполнитель главной роли Андрей Мерзликин.В основе сюжета драмы "Северный полюс" – история героической экспедиции советских подводников к вершине Северного полушария в 1962 году в период обострения противостояния СССР и США. Тогда первая советская атомная подводная лодка "Ленинский комсомол" прошла под паковыми льдами Северного Ледовитого океана и впервые в мировой истории всплыла в непосредственной близости от полюса. Не имеющий аналогов по тем временам поход, сопоставимый по своей сложности с первыми полетами в космос, был призван продемонстрировать мощь новейших технологий молодого атомного Военно-Морского Флота СССР и выдающееся мастерство советских подводников."Отечественных фильмов про подводников практически нет, а это невероятные люди, о героических поступках которых нужно говорить. Благодаря очень серьезной подготовке, сильной творческой команде, зрелищности и эмоциональности драмы эта работа, уверена, найдет своего зрителя и, надеюсь, станет одним из успешных кинопроектов следующего года", – поделилась актриса Елена Север.В картине также снимались Евгений Миронов, Ольга Ломоносова, Кирилл Кяро, Карэн Бадалов, Константин Тополага, Максим Емельянов, Анатолий Котенев, Абрацум Кабанян, Александр Бухаров, Игорь Гордин и другие.Фильм выпустит в прокат компания "Централ Партнершип" 27 февраля 2025 года.
https://ria.ru/20240930/kinofestival-1975151101.html
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новости культуры, александр котт, андрей мерзликин, евгений миронов, северный ледовитый океан, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Александр Котт, Андрей Мерзликин, Евгений Миронов, Северный Ледовитый океан, Кино и сериалы
На "КиноБраво" представили экшн-драму о подводниках "Северный полюс"

На "КиноБраво" показали фрагмент новой картины о подводниках "Северный полюс"

Постер драмы "Северный полюс"
Постер драмы Северный полюс - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. На "КиноБраво" показали эксклюзивные материалы исторической экшн-драмы "Северный полюс", сообщили РИА Новости в пресс-службе кинофестиваля.
Фрагмент картины представили режиссер Александр Котт, актриса Елена Север и исполнитель главной роли Андрей Мерзликин.
На презентации драмы "Северный полюс"
На презентации драмы Северный полюс - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
На презентации драмы "Северный полюс"
В основе сюжета драмы "Северный полюс" – история героической экспедиции советских подводников к вершине Северного полушария в 1962 году в период обострения противостояния СССР и США. Тогда первая советская атомная подводная лодка "Ленинский комсомол" прошла под паковыми льдами Северного Ледовитого океана и впервые в мировой истории всплыла в непосредственной близости от полюса. Не имеющий аналогов по тем временам поход, сопоставимый по своей сложности с первыми полетами в космос, был призван продемонстрировать мощь новейших технологий молодого атомного Военно-Морского Флота СССР и выдающееся мастерство советских подводников.
"Отечественных фильмов про подводников практически нет, а это невероятные люди, о героических поступках которых нужно говорить. Благодаря очень серьезной подготовке, сильной творческой команде, зрелищности и эмоциональности драмы эта работа, уверена, найдет своего зрителя и, надеюсь, станет одним из успешных кинопроектов следующего года", – поделилась актриса Елена Север.
В картине также снимались Евгений Миронов, Ольга Ломоносова, Кирилл Кяро, Карэн Бадалов, Константин Тополага, Максим Емельянов, Анатолий Котенев, Абрацум Кабанян, Александр Бухаров, Игорь Гордин и другие.
Фильм выпустит в прокат компания "Централ Партнершип" 27 февраля 2025 года.
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КультураНовости культурыАлександр КоттАндрей МерзликинЕвгений МироновСеверный Ледовитый океанКино и сериалы
 
 
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