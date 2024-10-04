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Бортников назвал нападение Украины на Курскую область провокацией - РИА Новости, 04.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:19 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/kiev-1976311624.html
Бортников назвал нападение Украины на Курскую область провокацией
Бортников назвал нападение Украины на Курскую область провокацией - РИА Новости, 04.10.2024
Бортников назвал нападение Украины на Курскую область провокацией
Напав на Курскую область, киевский режим хотел спровоцировать Россию на непропорционально жесткий ответ и устранить предпосылки к урегулированию конфликта на... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T10:19
2024-10-04T10:19
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
александр бортников
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Напав на Курскую область, киевский режим хотел спровоцировать Россию на непропорционально жесткий ответ и устранить предпосылки к урегулированию конфликта на Украине в обозримой перспективе, заявил директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Вылазка украинских формирований в Курской области в очередной раз продемонстрировала преступную сущность режима Зеленского. Никак не облегчая положения ВСУ в Донбассе, эта акция изначально была направлена на провоцирование России на непропорционально жёсткий ответ и на устранение предпосылок к урегулированию конфликта в обозримой перспективе", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,8 тысячи военных, 135 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241004/vsu-1976311083.html
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россия, курская область, украина, александр бортников, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Александр Бортников, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), СНГ, Политика
Бортников назвал нападение Украины на Курскую область провокацией

Бортников: Киев хотел спровоцировать Россию на непропорционально жесткий ответ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкАлександр Бортников
Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Александр Бортников. Архивное фото
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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Напав на Курскую область, киевский режим хотел спровоцировать Россию на непропорционально жесткий ответ и устранить предпосылки к урегулированию конфликта на Украине в обозримой перспективе, заявил директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников.
"Вылазка украинских формирований в Курской области в очередной раз продемонстрировала преступную сущность режима Зеленского. Никак не облегчая положения ВСУ в Донбассе, эта акция изначально была направлена на провоцирование России на непропорционально жёсткий ответ и на устранение предпосылок к урегулированию конфликта в обозримой перспективе", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ.
Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
НАТО толкает Киев к террористическим действиям, заявил Бортников
10:14
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,8 тысячи военных, 135 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Бортников рассказал об участии НАТО в подготовке операций ВСУ
10:17
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаАлександр БортниковВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СНГПолитика
 
 
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