https://ria.ru/20241004/kiev-1976311624.html

Бортников назвал нападение Украины на Курскую область провокацией

Бортников назвал нападение Украины на Курскую область провокацией - РИА Новости, 04.10.2024

Бортников назвал нападение Украины на Курскую область провокацией

Напав на Курскую область, киевский режим хотел спровоцировать Россию на непропорционально жесткий ответ и устранить предпосылки к урегулированию конфликта на... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T10:19

2024-10-04T10:19

2024-10-04T10:19

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

александр бортников

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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АСТАНА, 4 окт - РИА Новости. Напав на Курскую область, киевский режим хотел спровоцировать Россию на непропорционально жесткий ответ и устранить предпосылки к урегулированию конфликта на Украине в обозримой перспективе, заявил директор ФСБ РФ, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников. "Вылазка украинских формирований в Курской области в очередной раз продемонстрировала преступную сущность режима Зеленского. Никак не облегчая положения ВСУ в Донбассе, эта акция изначально была направлена на провоцирование России на непропорционально жёсткий ответ и на устранение предпосылок к урегулированию конфликта в обозримой перспективе", - сказал Бортников в Астане на 55-м заседании СОРБ. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 3 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19,8 тысячи военных, 135 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241004/vsu-1976311083.html

https://ria.ru/20241004/nato-1976311444.html

россия

курская область

украина

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россия, курская область, украина, александр бортников, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), снг, политика