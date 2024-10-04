https://ria.ru/20241004/khvaldimir-1976339626.html

Результаты вскрытия показали, почему умер "российский кит-шпион"

Результаты вскрытия показали, почему умер "российский кит-шпион" - РИА Новости, 04.10.2024

Результаты вскрытия показали, почему умер "российский кит-шпион"

Кит-белуха Хвальдимир, которого подозревали в шпионаже в пользу России из-за специальной сбруи, умер от бактериальной инфекции, сообщила полиция юго-восточного... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:13

2024-10-04T12:13

2024-10-04T12:36

норвегия

россия

северное море

в мире

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Кит-белуха Хвальдимир, которого подозревали в шпионаже в пользу России из-за специальной сбруи, умер от бактериальной инфекции, сообщила полиция юго-восточного района Норвегии со ссылкой на результаты вскрытия, проведенного Ветеринарным институтом."Вероятной причиной смерти стала бактериальная инфекция, возможно, вызванная раной во рту из-за застрявшей там ветки", — заявил глава отдела полиции по Северному морю и по защите окружающей среды Амунн Преде Ревхейм.Из-за застрявшей в пасти ветки у животного, вероятно, были трудности с питанием, пояснил Ревхейм. Кроме того, он уточнил, что при вскрытии не нашли никаких признаков огнестрельных ранений, поэтому у полиции нет оснований для начала расследования.Весной 2019 года на севере Норвегии рыбаки обнаружили белуху в сбруе. На пряжке нашли логотип одной из санкт-петербургских компаний. В связи с этим в норвежских СМИ начались спекуляции, что белуха "сбежала из российского плена", а само животное окрестили Хвальдимир (сочетание норвежского слова hval — "кит" и имени российского президента). Норвежское управление рыболовства призывало избегать контактов с "китом-шпионом". СМИ писали, что Хвальдимир проявлял признаки одомашнивания и чувствовал себя комфортно среди людей. Кита нашли мертвым 31 августа 2024-го.Белуха — вид зубатых китов из семейства нарваловых, встречается во всех прибрежных водах морей Арктического бассейна, а также Белого, Берингова и Охотского морей. Белухи совершают регулярные сезонные миграции.

https://ria.ru/20240910/kit-1971937975.html

норвегия

россия

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норвегия, россия, северное море, в мире