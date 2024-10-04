https://ria.ru/20241004/khimki-1976341903.html

Глава Химок Волошин встретился с директорами школ в преддверии Дня учителя

Глава Химок Волошин встретился с директорами школ в преддверии Дня учителя - РИА Новости, 04.10.2024

Глава Химок Волошин встретился с директорами школ в преддверии Дня учителя

Глава Химки Дмитрий Волошин в преддверии Дня учителя встретился с директорами школ; участники обсудили темы инноваций и внедрения цифровых технологий в... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:30

2024-10-04T12:30

2024-10-04T12:30

химки (городской округ в московской области)

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

сходня

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава Химки Дмитрий Волошин в преддверии Дня учителя встретился с директорами школ; участники обсудили темы инноваций и внедрения цифровых технологий в образовательный процесс, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Встреча прошла в школе "Лидер". В сентябре этого года на базе школы "Лидер" для ребят открыли "IT-куб" — центр развития цифровизации. Это площадка, где юных химчан бесплатно обучают программировать роботов, работать с большим объемом данных, создавать мобильные приложения. "Будем развивать систему дополнительного образования для подготовки будущих программистов, физиков и инженеров. Для этого меняем оборудование в классах, создаем цифровую среду по программе "Новая школа"", — приводятся в сообщении слова Волошина. Также глава округа рассказал о программе капитального ремонта школ. В этом году в Химках модернизируют школу №8 имени Матвеева на улице Маяковского и корпус гимназии №23 на улице Чапаева в Сходне. В Химках трудится почти две тысячи учителей. Для них в округе при поддержке регионального Правительства разработан и реализуется комплекс мер. Учителя получают компенсацию за аренду жилья, различные доплаты — это классное руководство, выслуга лет, напомнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241002/khimki-1975920477.html

химки (городской округ в московской области)

сходня

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки), сходня