https://ria.ru/20241004/khimki-1976341903.html
Глава Химок Волошин встретился с директорами школ в преддверии Дня учителя
Глава Химок Волошин встретился с директорами школ в преддверии Дня учителя - РИА Новости, 04.10.2024
Глава Химок Волошин встретился с директорами школ в преддверии Дня учителя
Глава Химки Дмитрий Волошин в преддверии Дня учителя встретился с директорами школ; участники обсудили темы инноваций и внедрения цифровых технологий в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:30
2024-10-04T12:30
2024-10-04T12:30
химки (городской округ в московской области)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
сходня
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава Химки Дмитрий Волошин в преддверии Дня учителя встретился с директорами школ; участники обсудили темы инноваций и внедрения цифровых технологий в образовательный процесс, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Встреча прошла в школе "Лидер". В сентябре этого года на базе школы "Лидер" для ребят открыли "IT-куб" — центр развития цифровизации. Это площадка, где юных химчан бесплатно обучают программировать роботов, работать с большим объемом данных, создавать мобильные приложения. "Будем развивать систему дополнительного образования для подготовки будущих программистов, физиков и инженеров. Для этого меняем оборудование в классах, создаем цифровую среду по программе "Новая школа"", — приводятся в сообщении слова Волошина. Также глава округа рассказал о программе капитального ремонта школ. В этом году в Химках модернизируют школу №8 имени Матвеева на улице Маяковского и корпус гимназии №23 на улице Чапаева в Сходне. В Химках трудится почти две тысячи учителей. Для них в округе при поддержке регионального Правительства разработан и реализуется комплекс мер. Учителя получают компенсацию за аренду жилья, различные доплаты — это классное руководство, выслуга лет, напомнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241002/khimki-1975920477.html
химки (городской округ в московской области)
сходня
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки), сходня
Химки (городской округ в Московской области), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Сходня
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава Химки Дмитрий Волошин в преддверии Дня учителя встретился с директорами школ; участники обсудили темы инноваций и внедрения цифровых технологий в образовательный процесс, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Встреча прошла в школе "Лидер".
В сентябре этого года на базе школы "Лидер" для ребят открыли "IT-куб" — центр развития цифровизации. Это площадка, где юных химчан бесплатно обучают программировать роботов, работать с большим объемом данных, создавать мобильные приложения.
"Будем развивать систему дополнительного образования для подготовки будущих программистов, физиков и инженеров. Для этого меняем оборудование в классах, создаем цифровую среду по программе "Новая школа"", — приводятся в сообщении слова Волошина.
Также глава округа рассказал о программе капитального ремонта школ. В этом году в Химках модернизируют школу №8 имени Матвеева на улице Маяковского и корпус гимназии №23 на улице Чапаева в Сходне
.
В Химках трудится почти две тысячи учителей. Для них в округе при поддержке регионального Правительства разработан и реализуется комплекс мер. Учителя получают компенсацию за аренду жилья, различные доплаты — это классное руководство, выслуга лет, напомнили в пресс-службе.