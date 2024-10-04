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"Хезболла" заявила об атаке по израильской базе на Голанских высотах - РИА Новости, 04.10.2024
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19:12 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/khezbolla-1976438275.html
"Хезболла" заявила об атаке по израильской базе на Голанских высотах
"Хезболла" заявила об атаке по израильской базе на Голанских высотах - РИА Новости, 04.10.2024
"Хезболла" заявила об атаке по израильской базе на Голанских высотах
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали ракетами израильскую военную базу "Нафах" расположенную на оккупированных Голанских высотах, сообщается в... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T19:12
2024-10-04T19:12
в мире
израиль
голанские высоты
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали ракетами израильскую военную базу "Нафах" расположенную на оккупированных Голанских высотах, сообщается в заявлении пресс-службы движения в пятницу. "Бойцы исламского сопротивления выпустили серию ракет по базе "Нафах" в ответ на варварские израильские бомбардировки Израиля поселений и городов", - говорится в заявлении. Также указывается, что в пятницу во второй половине дня бойцы нанесли удары по местам скопления израильских военных в районе опорного пункта Багдади и рядом с населенным пунктом Марун ар-Рас. Всего с начала пятницы бойцы ливанского движения "Хезболлах" осуществили 16 боевых операций против армии Израиля. В четверг число таких операций, включая прямые боевые столкновения на разных участках границы достигло 30.
https://ria.ru/20241003/khezbolla-1976232487.html
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в мире, израиль, голанские высоты, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Голанские высоты, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболла" заявила об атаке по израильской базе на Голанских высотах

"Хезболла" атаковала израильскую базу на Голанских высотах

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения Хезболла - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 4 окт - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" атаковали ракетами израильскую военную базу "Нафах" расположенную на оккупированных Голанских высотах, сообщается в заявлении пресс-службы движения в пятницу.
"Бойцы исламского сопротивления выпустили серию ракет по базе "Нафах" в ответ на варварские израильские бомбардировки Израиля поселений и городов", - говорится в заявлении.
Также указывается, что в пятницу во второй половине дня бойцы нанесли удары по местам скопления израильских военных в районе опорного пункта Багдади и рядом с населенным пунктом Марун ар-Рас.
Всего с начала пятницы бойцы ливанского движения "Хезболлах" осуществили 16 боевых операций против армии Израиля. В четверг число таких операций, включая прямые боевые столкновения на разных участках границы достигло 30.
Ливанские военнослужащие в районе границы с Израилем - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
"Хезболла" нанесла ракетный удар по военной базе в Израиле
3 октября, 18:12
 
В миреИзраильГоланские высотыХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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