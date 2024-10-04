https://ria.ru/20241004/khersonskoe-1976407743.html

ВС России уничтожили скопление наемников НАТО на Херсонском направлении

ВС России уничтожили скопление наемников НАТО на Херсонском направлении - РИА Новости, 04.10.2024

ВС России уничтожили скопление наемников НАТО на Херсонском направлении

Десантники группировки войск "Днепр" уничтожили натовских наемников на Херсонском направлении, сообщил корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T16:34

2024-10-04T16:34

2024-10-04T17:14

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

херсонская область

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ГЕНИЧЕСК, 4 окт — РИА Новости. Десантники группировки войск "Днепр" уничтожили натовских наемников на Херсонском направлении, сообщил корреспондент РИА Новости, наблюдавший за работой расчета."Да что, воюем потихоньку. Бьем врага. Противник серьезный как бы. Грех жаловаться. Сегодня они (ракеты) полетят на голову натовских наемников, которых, по данным разведки, на нашем направлении большое скопление. Но также по натовской технике", — рассказал перед ударом заместитель командира батареи РСЗО "Ураган" с позывным Дым.По словам офицера-десантника, граждан Украины в рядах ВСУ в последнее время становится все меньше, а наемников из стран — членов блока НАТО все больше."В основном шевроны французов, немцев, поляков, ну и прочих бесов", — подчеркнул артиллерист.Наибольшую опасность для боевой машины сейчас представляют ракеты типа HIMARS, ATACMS, огонь дальнобойной ствольной артиллерии, а также беспилотные летательные аппараты различных классов и типов."Специальные расчеты есть. Работает РЭБ. Зенитки работают, охраняют нас. Так что ребята все трудятся ради победы над фашизмом", — сказал боец с позывным Горыныч.Мехвод расчета подчеркнул, что работа его боевой машины осуществляется исключительно ночью."У нас система довольно-таки эффективная и мощная, которая наносит непоправимый урон противнику. Тем самым мы являемся целью номер один", — сказал РИА Новости старший офицер батареи с позывным Академик.Ночью расчет боевой машины РСЗО "Ураган" получил координаты цели и из тщательно замаскированного капонира выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию, отработал по полученным координатам, быстро свернулся и покинул позицию, чтобы не попасть под контрбатарейную работу врага.Согласно данным объективного контроля, полученным от операторов БПЛА, артиллеристы-десантники успешно поразили все обозначенные им цели."Потом зайдет наша пехота, закрепится на участках фронта. <…> По данным разведки, очень много наемников из блока НАТО. <…> Наши войска активно продвигаются. Обстановка меняется в лучшую сторону", — отметил Дым.Министерство обороны сообщало, что за время СВО на Украину прибыло более десяти тысяч иностранных наемников для участия в боях на стороне киевского режима. Российским военным удалось ликвидировать значительную часть боевиков.

https://ria.ru/20241004/plan-1976393669.html

https://ria.ru/20241004/ukraina-1976383988.html

https://ria.ru/20241004/ukraina-1976316086.html

херсонская область

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Уничтожение натовских наемников на Херсонском направлении Десантники группировки "Днепр" из РСЗО "Ураган" ночью уничтожили скопление натовских наемников на Херсонском направлении, рассказали РИА Новости военнослужащие. 2024-10-04T16:34 true PT3M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы рф, безопасность, херсонская область