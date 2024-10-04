https://ria.ru/20241004/khamenei-1976369783.html

Хаменеи рассказал, зачем США хотят сохранить израильский режим

Хаменеи рассказал, зачем США хотят сохранить израильский режим - РИА Новости, 04.10.2024

Хаменеи рассказал, зачем США хотят сохранить израильский режим

Стремление США сохранить израильский режим - лишь прикрытие для превращения Израиля в инструмент для получения ресурсов, которыми обладает регион Ближнего... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T14:00

2024-10-04T14:00

2024-10-04T14:21

в мире

сша

ближний восток

али хаменеи

мария захарова

джо байден

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

израиль

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ТЕГЕРАН, 4 окт – РИА Новости. Стремление США сохранить израильский режим - лишь прикрытие для превращения Израиля в инструмент для получения ресурсов, которыми обладает регион Ближнего Востока, и которые США будут использовать в мировых конфликтах, заявил на проповеди перед пятничной молитвой Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи."Опора США и их союзников на сохранение безопасности... (израильского - ред.) режима - прикрытие для губительной политики превращения (этого - ред.) режима в их инструмент для получения всех ресурсов этого региона и их использования в крупных мировых конфликтах", - сказал Хаменеи.По словам Верховного лидера Ирана, политика США и их союзников заключается в превращении израильского режима в "ворота для экспорта энергии из региона в западный мир и импорта товаров и технологий с Запада в регион", что гарантирует существование режима и зависимость от него всего Ближнего Востока."Эта реальность заставляет нас понять, что любой удар по (израильскому - ред.) режиму со стороны кого-либо и какого-либо объединения - услуга не только всему региону, но и всему человечеству", - добавил Хаменеи."То, что по мнению принимающих решение в военной и политической сферах логично, разумно и правильно, будет осуществлено в свое время, как, собственно, было осуществлено (раньше - ред.), и как в будущем при необходимости снова будет осуществлено", добавил он.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисовХаменеи возглавил пятничную молитву впервые с гибели Касема Сулеймани, известного командующего спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитных подразделений ВС Ирана), погибшего в ночь на 3 января 2020 года в результате операции, проведенной США в районе международного аэропорта Багдада.

https://ria.ru/20241004/iran-1976333640.html

https://ria.ru/20241003/ssha-1976147460.html

сша

ближний восток

израиль

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, ближний восток, али хаменеи, мария захарова, джо байден, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, иран