Задержанного за кражу кенгурят проверят на причастность к другим похищениям
МВД проверит фигуранта дела о похищении кенгуру на причастность к другим кражам
© РИА НовостиЗадержанный за кражу кенгурят в суде
© РИА Новости
Задержанный за кражу кенгурят в суде
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Фигуранта дела о похищении из зоопарков Ярославля и Калужской области трех кенгурят проверят на возможную причастность к другим преступлениям, связанным с кражами животных, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В пятницу в Заволжском райсуде Ярославля Ивану Некрасову 1993 года рождения, задержанному, как сообщалось, за кражу троих кенгурят из зоопарков Ярославля и Калужской области, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 26 суток. Представитель Заволжского районного суда сообщала РИА Новости, что пока Некрасову предъявили обвинение только в краже одного из животных - ярославского Кроша.
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"В ходе расследования будет проверена возможная причастность обвиняемого к другим преступлениям, связанным с кражами животных", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Ранее полиция возбудила уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Животное было похищено рано утром 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области, там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру.
Второго октября подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка, Кроша из зоопарка Ярославля, на территории города Королева Московской области, животное передали ветеринарам. В пятницу ярославский зоопарк сообщил о возвращении Кроша домой, несколько дней детеныш проведет в ветклинике, а затем вернется к родителям.