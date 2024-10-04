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Задержанного за кражу кенгурят проверят на причастность к другим похищениям - РИА Новости, 04.10.2024
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15:35 04.10.2024 (обновлено: 15:38 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/kenguryata-1976393392.html
Задержанного за кражу кенгурят проверят на причастность к другим похищениям
Задержанного за кражу кенгурят проверят на причастность к другим похищениям - РИА Новости, 04.10.2024
Задержанного за кражу кенгурят проверят на причастность к другим похищениям
Фигуранта дела о похищении из зоопарков Ярославля и Калужской области трех кенгурят проверят на возможную причастность к другим преступлениям, связанным с... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T15:35
2024-10-04T15:38
происшествия
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ярославль
калужская область
жуковский район
ирина волк
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Фигуранта дела о похищении из зоопарков Ярославля и Калужской области трех кенгурят проверят на возможную причастность к другим преступлениям, связанным с кражами животных, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.В пятницу в Заволжском райсуде Ярославля Ивану Некрасову 1993 года рождения, задержанному, как сообщалось, за кражу троих кенгурят из зоопарков Ярославля и Калужской области, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 26 суток. Представитель Заволжского районного суда сообщала РИА Новости, что пока Некрасову предъявили обвинение только в краже одного из животных - ярославского Кроша."В ходе расследования будет проверена возможная причастность обвиняемого к другим преступлениям, связанным с кражами животных", - написала Волк в своем Telegram-канале.Ранее полиция возбудила уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Животное было похищено рано утром 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области, там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру.Второго октября подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка, Кроша из зоопарка Ярославля, на территории города Королева Московской области, животное передали ветеринарам. В пятницу ярославский зоопарк сообщил о возвращении Кроша домой, несколько дней детеныш проведет в ветклинике, а затем вернется к родителям.
https://ria.ru/20241004/kenguryata-1976356357.html
https://ria.ru/20241004/kenguryata-1976331687.html
россия
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происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ярославль, калужская область, жуковский район, ирина волк
Происшествия, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ярославль, Калужская область, Жуковский район, Ирина Волк
Задержанного за кражу кенгурят проверят на причастность к другим похищениям

МВД проверит фигуранта дела о похищении кенгуру на причастность к другим кражам

© РИА НовостиЗадержанный за кражу кенгурят в суде
Задержанный за кражу кенгурят в суде - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости
Задержанный за кражу кенгурят в суде
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Фигуранта дела о похищении из зоопарков Ярославля и Калужской области трех кенгурят проверят на возможную причастность к другим преступлениям, связанным с кражами животных, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
В пятницу в Заволжском райсуде Ярославля Ивану Некрасову 1993 года рождения, задержанному, как сообщалось, за кражу троих кенгурят из зоопарков Ярославля и Калужской области, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 26 суток. Представитель Заволжского районного суда сообщала РИА Новости, что пока Некрасову предъявили обвинение только в краже одного из животных - ярославского Кроша.
Похищенный детеныш кенгуру - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Похититель кенгурят заявил, что хотел обменять одного из них на обезьянку
Вчера, 13:11
«
"В ходе расследования будет проверена возможная причастность обвиняемого к другим преступлениям, связанным с кражами животных", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Ранее полиция возбудила уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Животное было похищено рано утром 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области, там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру.
Второго октября подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка, Кроша из зоопарка Ярославля, на территории города Королева Московской области, животное передали ветеринарам. В пятницу ярославский зоопарк сообщил о возвращении Кроша домой, несколько дней детеныш проведет в ветклинике, а затем вернется к родителям.
Кенгуренка Кроша обнаружили в подмосковном Королеве - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Один из похищенных кенгурят задохнулся случайно, сообщил адвокат
Вчера, 11:45
 
ПроисшествияРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)ЯрославльКалужская областьЖуковский районИрина Волк
 
 
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