https://ria.ru/20241004/kenguryata-1976356357.html
Похититель кенгурят заявил, что хотел обменять одного из них на обезьянку
Похититель кенгурят заявил, что хотел обменять одного из них на обезьянку - РИА Новости, 04.10.2024
Похититель кенгурят заявил, что хотел обменять одного из них на обезьянку
Похититель кенгурят из зоопарков Ярославля и Калужской области рассказал в суде, что хотел обменять одного кенгуренка на обезьянку, чтобы "нянчить ее", передает РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:11
2024-10-04T13:11
2024-10-04T13:30
происшествия
ярославль
калужская область
жуковский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Похититель кенгурят из зоопарков Ярославля и Калужской области рассказал в суде, что хотел обменять одного кенгуренка на обезьянку, чтобы "нянчить ее", передает корреспондент РИА Новости. В пятницу в Заволжском райсуде Ярославля проходит за здание по избранию меры пресечения похитителю кенгурят - Ивану Некрасову 1993 года рождения. "Я увидел кенгуру и на обезьянку-макаку хотел (обменять - ред.), она на человечка похожа. Хотел, чтобы нянчить. И я увидел этого кенгуренка, не удержался, нашел сачок и начал ловить", - рассказал Некрасов. Он также сообщил, что угощал кенгурят ягодным пирогом. Поведение задержанного в суде можно назвать детским, не соответствующим возрасту. Он постоянно сбивается с темы и задает не относящиеся к делу вопросы, чем вызывает строгие замечания судьи. На вопросы о своем полном имени он отвечал "Ваня", а свою мать представил как Лену. При этом, запрещая журналистам снимать его, задержанный ругался матом. Некрасов рассказал и о моменте своего задержания. "Я пил кофе со "Сникерсом", сидел на вокзале и пил. Я был с кенгуренком. И там неожиданно вбежали три или четыре человека, не сказали, кто они, резко уронили меня в пол на живот", - сказал он. Ранее полиция возбудила уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Животное было похищено рано утром 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области, там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру. Второго октября подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка, Кроша из зоопарка Ярославля, на территории города Королева Московской области, животное передали ветеринарам. В пятницу Ярославский зоопарк сообщил о возвращении Кроша домой, несколько дней детеныш проведет в ветклинике, а затем вернется к родителям.
https://ria.ru/20241004/kenguryata-1976331687.html
https://ria.ru/20241003/kenguryata-1976256509.html
https://ria.ru/20241003/kenguryata-1976152119.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ярославль, калужская область, жуковский район
Происшествия, Ярославль, Калужская область, Жуковский район
Похититель кенгурят заявил, что хотел обменять одного из них на обезьянку
Похититель кенгурят хотел обменять одного из них на обезьянку, чтобы "нянчить"
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Похититель кенгурят из зоопарков Ярославля и Калужской области рассказал в суде, что хотел обменять одного кенгуренка на обезьянку, чтобы "нянчить ее", передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу в Заволжском райсуде Ярославля
проходит за здание по избранию меры пресечения похитителю кенгурят - Ивану Некрасову 1993 года рождения.
"Я увидел кенгуру и на обезьянку-макаку хотел (обменять - ред.), она на человечка похожа. Хотел, чтобы нянчить. И я увидел этого кенгуренка, не удержался, нашел сачок и начал ловить", - рассказал Некрасов.
Он также сообщил, что угощал кенгурят ягодным пирогом.
Поведение задержанного в суде можно назвать детским, не соответствующим возрасту. Он постоянно сбивается с темы и задает не относящиеся к делу вопросы, чем вызывает строгие замечания судьи. На вопросы о своем полном имени он отвечал "Ваня", а свою мать представил как Лену. При этом, запрещая журналистам снимать его, задержанный ругался матом.
Некрасов рассказал и о моменте своего задержания.
"Я пил кофе со "Сникерсом", сидел на вокзале и пил. Я был с кенгуренком. И там неожиданно вбежали три или четыре человека, не сказали, кто они, резко уронили меня в пол на живот", - сказал он.
Ранее полиция возбудила уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Животное было похищено рано утром 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области
, там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру.
Второго октября подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка, Кроша из зоопарка Ярославля, на территории города Королева Московской области, животное передали ветеринарам. В пятницу Ярославский зоопарк сообщил о возвращении Кроша домой, несколько дней детеныш проведет в ветклинике, а затем вернется к родителям.