https://ria.ru/20241004/kenguryata-1976356357.html

Похититель кенгурят заявил, что хотел обменять одного из них на обезьянку

Похититель кенгурят заявил, что хотел обменять одного из них на обезьянку - РИА Новости, 04.10.2024

Похититель кенгурят заявил, что хотел обменять одного из них на обезьянку

Похититель кенгурят из зоопарков Ярославля и Калужской области рассказал в суде, что хотел обменять одного кенгуренка на обезьянку, чтобы "нянчить ее", передает РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T13:11

2024-10-04T13:11

2024-10-04T13:30

происшествия

ярославль

калужская область

жуковский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Похититель кенгурят из зоопарков Ярославля и Калужской области рассказал в суде, что хотел обменять одного кенгуренка на обезьянку, чтобы "нянчить ее", передает корреспондент РИА Новости. В пятницу в Заволжском райсуде Ярославля проходит за здание по избранию меры пресечения похитителю кенгурят - Ивану Некрасову 1993 года рождения. "Я увидел кенгуру и на обезьянку-макаку хотел (обменять - ред.), она на человечка похожа. Хотел, чтобы нянчить. И я увидел этого кенгуренка, не удержался, нашел сачок и начал ловить", - рассказал Некрасов. Он также сообщил, что угощал кенгурят ягодным пирогом. Поведение задержанного в суде можно назвать детским, не соответствующим возрасту. Он постоянно сбивается с темы и задает не относящиеся к делу вопросы, чем вызывает строгие замечания судьи. На вопросы о своем полном имени он отвечал "Ваня", а свою мать представил как Лену. При этом, запрещая журналистам снимать его, задержанный ругался матом. Некрасов рассказал и о моменте своего задержания. "Я пил кофе со "Сникерсом", сидел на вокзале и пил. Я был с кенгуренком. И там неожиданно вбежали три или четыре человека, не сказали, кто они, резко уронили меня в пол на живот", - сказал он. Ранее полиция возбудила уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Животное было похищено рано утром 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области, там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру. Второго октября подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка, Кроша из зоопарка Ярославля, на территории города Королева Московской области, животное передали ветеринарам. В пятницу Ярославский зоопарк сообщил о возвращении Кроша домой, несколько дней детеныш проведет в ветклинике, а затем вернется к родителям.

https://ria.ru/20241004/kenguryata-1976331687.html

https://ria.ru/20241003/kenguryata-1976256509.html

https://ria.ru/20241003/kenguryata-1976152119.html

ярославль

калужская область

жуковский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ярославль, калужская область, жуковский район