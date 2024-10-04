https://ria.ru/20241004/kenguryata-1976331687.html

Один из похищенных кенгурят задохнулся случайно, сообщил адвокат

Один из похищенных кенгурят задохнулся случайно, сообщил адвокат - РИА Новости, 04.10.2024

Один из похищенных кенгурят задохнулся случайно, сообщил адвокат

Похититель кенгурят из Калужского и Ярославского зоопарков сказал, что один из детенышей задохнулся в сумке случайно, сообщила журналистам адвокат Екатерина... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:45

2024-10-04T11:45

2024-10-04T11:45

происшествия

ярославль

калужская область

жуковский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Похититель кенгурят из Калужского и Ярославского зоопарков сказал, что один из детенышей задохнулся в сумке случайно, сообщила журналистам адвокат Екатерина Сентищева, добавив, что ее подзащитный очень сожалеет об этом. Адвокат уточнила, что Ивану Некрасову не вменяют статью о жестоком обращении с животными. "Кенгуренок задохнулся случайно, пока его транспортировали... Подзащитный очень сожалеет о содеянном", - сказала Сентищева. По ее словам, задержанный мужчина извиняется перед общественностью за совершенные деяния. Ранее полиция возбудила уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Детеныш был похищен рано утром 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру. Второго октября подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка – Кроша из зоопарка Ярославля – на территории города Королева Московской области, животное передали ветеринарам.

https://ria.ru/20241003/kenguryata-1976256509.html

https://ria.ru/20241004/kenguru-1976326016.html

ярославль

калужская область

жуковский район

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Кенгуренка Кроша обнаружили в подмосковном Королеве Спасен кенгуренок Крош, который был похищен из ярославского зоопарка. Полиция обнаружила его в подмосковном Королеве. Подозреваемого в похищении кенгурят поймали в среду, у него нашли кенгуренка, похищенного из калужского зоопарка. Получается, что из трех украденных детенышей двоих удалось найти живыми, а вот один погиб. 2024-10-04T11:45 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ярославль, калужская область, жуковский район