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Один из похищенных кенгурят задохнулся случайно, сообщил адвокат - РИА Новости, 04.10.2024
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11:45 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/kenguryata-1976331687.html
Один из похищенных кенгурят задохнулся случайно, сообщил адвокат
Один из похищенных кенгурят задохнулся случайно, сообщил адвокат - РИА Новости, 04.10.2024
Один из похищенных кенгурят задохнулся случайно, сообщил адвокат
Похититель кенгурят из Калужского и Ярославского зоопарков сказал, что один из детенышей задохнулся в сумке случайно, сообщила журналистам адвокат Екатерина... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:45
2024-10-04T11:45
происшествия
ярославль
калужская область
жуковский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Похититель кенгурят из Калужского и Ярославского зоопарков сказал, что один из детенышей задохнулся в сумке случайно, сообщила журналистам адвокат Екатерина Сентищева, добавив, что ее подзащитный очень сожалеет об этом. Адвокат уточнила, что Ивану Некрасову не вменяют статью о жестоком обращении с животными. "Кенгуренок задохнулся случайно, пока его транспортировали... Подзащитный очень сожалеет о содеянном", - сказала Сентищева. По ее словам, задержанный мужчина извиняется перед общественностью за совершенные деяния. Ранее полиция возбудила уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Детеныш был похищен рано утром 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру. Второго октября подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка – Кроша из зоопарка Ярославля – на территории города Королева Московской области, животное передали ветеринарам.
https://ria.ru/20241003/kenguryata-1976256509.html
https://ria.ru/20241004/kenguru-1976326016.html
ярославль
калужская область
жуковский район
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Кенгуренка Кроша обнаружили в подмосковном Королеве
Спасен кенгуренок Крош, который был похищен из ярославского зоопарка. Полиция обнаружила его в подмосковном Королеве. Подозреваемого в похищении кенгурят поймали в среду, у него нашли кенгуренка, похищенного из калужского зоопарка. Получается, что из трех украденных детенышей двоих удалось найти живыми, а вот один погиб.
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происшествия, ярославль, калужская область, жуковский район
Происшествия, Ярославль, Калужская область, Жуковский район
Один из похищенных кенгурят задохнулся случайно, сообщил адвокат

Адвокат: один из похищенных кенгурят задохнулся в сумке случайно

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Похититель кенгурят из Калужского и Ярославского зоопарков сказал, что один из детенышей задохнулся в сумке случайно, сообщила журналистам адвокат Екатерина Сентищева, добавив, что ее подзащитный очень сожалеет об этом.
Адвокат уточнила, что Ивану Некрасову не вменяют статью о жестоком обращении с животными.
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"Кенгуренок задохнулся случайно, пока его транспортировали... Подзащитный очень сожалеет о содеянном", - сказала Сентищева.
По ее словам, задержанный мужчина извиняется перед общественностью за совершенные деяния.
Ранее полиция возбудила уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Детеныш был похищен рано утром 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру.
Второго октября подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка – Кроша из зоопарка Ярославля – на территории города Королева Московской области, животное передали ветеринарам.
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