https://ria.ru/20241004/kenguru-1976395156.html

Адвокат обжалует арест обвиняемого в краже кенгуренка

Адвокат обжалует арест обвиняемого в краже кенгуренка - РИА Новости, 04.10.2024

Адвокат обжалует арест обвиняемого в краже кенгуренка

Адвокат обвиняемого в краже кенгуренка из зоопарка Ярославля Екатерина Сентищева заявила, что обжалует его арест и будет требовать выяснения психического... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T15:46

2024-10-04T15:46

2024-10-04T15:46

происшествия

ярославль

калужская область

жуковский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Адвокат обвиняемого в краже кенгуренка из зоопарка Ярославля Екатерина Сентищева заявила, что обжалует его арест и будет требовать выяснения психического состояния своего подзащитного. В пятницу в Заволжском райсуде Ярославля Ивану Некрасову 1993 года рождения, задержанному за кражу трех кенгурят из зоопарков Ярославля и Калужской области, избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 26 суток. Представитель Заволжского районного суда сообщала РИА Новости, что пока Некрасову предъявили обвинение только в краже одного из животных - ярославского Кроша. "Будем обжаловать, потому что мой подзащитный не согласен с мерой пресечения. И суд не удовлетворил мое ходатайство о запросе медицинских документов и продлении меры задержания до 72 часов и выяснения психического состояния здоровья моего подзащитного. По этой причине буду обжаловать", - сказала Сентищева журналистам. Еще до заседания по избранию меры пресечения адвокат заявила журналистам, что Некрасов, по ее мнению, психически нездоров, но документального подтверждения у нее нет. Сентищева отметила, что она владеет только данными о том, что Некрасов был не годен к военной службе и ему был поставлен диагноз, касающийся его психического состояния. После оглашения решения об аресте у обвиняемого случилась истерика и Сентищева успокаивала его. Она рассказала журналистам, что с момента ее знакомства с подзащитным его состояние нестабильно, приходится подолгу уговаривать его успокоиться. Ранее полиция возбудила уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Животное было похищено рано утром 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области, там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру. Второго октября подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка, Кроша из зоопарка Ярославля, на территории города Королева Московской области, животное передали ветеринарам. В пятницу ярославский зоопарк сообщил о возвращении Кроша домой, несколько дней детеныш проведет в ветклинике, а затем вернется к родителям.

https://ria.ru/20241003/kenguryata-1976152119.html

https://ria.ru/20240516/zoopark-1946411895.html

ярославль

калужская область

жуковский район

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происшествия, ярославль, калужская область, жуковский район