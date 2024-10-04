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Украденный кенгуренок Крош вернулся домой - РИА Новости, 04.10.2024
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12:43 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/kenguru-1976347236.html
Украденный кенгуренок Крош вернулся домой
Украденный кенгуренок Крош вернулся домой - РИА Новости, 04.10.2024
Украденный кенгуренок Крош вернулся домой
Ярославский зоопарк сообщил о возвращении домой украденного кенгуренка Кроша, несколько дней детеныш проведет в ветклинике, а затем вернется к родителям. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:43
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россия
королев
московская область (подмосковье)
ирина волк
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РЯЗАНЬ, 4 окт - РИА Новости. Ярославский зоопарк сообщил о возвращении домой украденного кенгуренка Кроша, несколько дней детеныш проведет в ветклинике, а затем вернется к родителям. Накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что похищенный из ярославского зоопарка кенгуренок Крош был обнаружен правоохранителями живым на территории города Королев Московской области. Животное передали ветеринарам. "Наш Крош - дома! Сегодня случилось чудесное и невероятно радостное событие для всего коллектива Ярославского зоопарка, для всех неравнодушных людей, которые вместе с нами надеялись и верили, что Крош найдется!" - написал зоопарк в своем Telegram-канале. Отмечается, что Кроша привезли накануне, специалисты ветеринарной клиники убедились, что кенгуренок здоров и ему уже ничего не угрожает. "Несколько дней малыш проведет в ветеринарной клинике, а затем вернется к своим родителям в вольер. Очень ждем их встречи!" - сказано в публикации. Зоопарк поблагодарил каждого, кто принимал участие в поиске кенгуренка, сочувствовал и сопереживал. Ранее полиция возбудила уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Животное было похищено рано утром 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области, там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру. Второго октября подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александров Владимирской области. По данным МВД, в его сумке был один живой кенгуренок, второе животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка, Кроша.
https://ria.ru/20241004/kenguru-1976338394.html
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россия
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Кенгуренка Кроша обнаружили в подмосковном Королеве
Спасен кенгуренок Крош, который был похищен из ярославского зоопарка. Полиция обнаружила его в подмосковном Королеве. Подозреваемого в похищении кенгурят поймали в среду, у него нашли кенгуренка, похищенного из калужского зоопарка. Получается, что из трех украденных детенышей двоих удалось найти живыми, а вот один погиб.
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россия, королев, московская область (подмосковье), ирина волк
Россия, Королев, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк
Украденный кенгуренок Крош вернулся домой

Ярославский зоопарк сообщил о возвращении домой украденного кенгуренка Кроша

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РЯЗАНЬ, 4 окт - РИА Новости. Ярославский зоопарк сообщил о возвращении домой украденного кенгуренка Кроша, несколько дней детеныш проведет в ветклинике, а затем вернется к родителям.
Накануне официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что похищенный из ярославского зоопарка кенгуренок Крош был обнаружен правоохранителями живым на территории города Королев Московской области. Животное передали ветеринарам.
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"Наш Крош - дома! Сегодня случилось чудесное и невероятно радостное событие для всего коллектива Ярославского зоопарка, для всех неравнодушных людей, которые вместе с нами надеялись и верили, что Крош найдется!" - написал зоопарк в своем Telegram-канале.
Отмечается, что Кроша привезли накануне, специалисты ветеринарной клиники убедились, что кенгуренок здоров и ему уже ничего не угрожает.
"Несколько дней малыш проведет в ветеринарной клинике, а затем вернется к своим родителям в вольер. Очень ждем их встречи!" - сказано в публикации.
Зоопарк поблагодарил каждого, кто принимал участие в поиске кенгуренка, сочувствовал и сопереживал.
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Ранее полиция возбудила уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Животное было похищено рано утром 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области, там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру.
Второго октября подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александров Владимирской области. По данным МВД, в его сумке был один живой кенгуренок, второе животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка, Кроша.
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