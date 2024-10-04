https://ria.ru/20241004/kenguru-1976338394.html

Задержанный за похищение кенгурят плакал в суде и просил прощения

Задержанный за похищение кенгурят плакал в суде и просил прощения - РИА Новости, 04.10.2024

Задержанный за похищение кенгурят плакал в суде и просил прощения

Задержанный за похищение трех кенгурят из зоопарков в Ярославле и Калужской области плакал в суде и просил прощения за смерть одного из детенышей, передает... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:07

2024-10-04T12:07

2024-10-04T12:18

происшествия

ярославль

калужская область

жуковский район

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Задержанный за похищение трех кенгурят из зоопарков в Ярославле и Калужской области плакал в суде и просил прощения за смерть одного из детенышей, передает корреспондент РИА Новости. "Я извиняюсь и сожалею, я не убивал кенгуру. Я не понимаю, почему она умерла… Я просто увидел его и украл… Я гулял по зоопарку, хотел услышать рык льва, послушать. И с канадским волком фотографироваться хотел. И все, больше ничего не хотел… Я прошу прощения", - сказал молодой человек, когда его привели в зал судебного заседания. Ранее полиция возбудила уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Детеныш был похищен рано утром 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру. Второго октября подозреваемого задержали на ж/д вокзале города Александров Владимирской области. По данным МВД, в его сумке был один живой кенгуренок, второе животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка, Кроша, украденного из зоопарка Ярославля, на территории города Королев Московской области. Животное передали ветеринарам.

https://ria.ru/20241004/kenguryata-1976331687.html

https://ria.ru/20241004/kenguru-1976326016.html

ярославль

калужская область

жуковский район

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Задержанный за кражу кенгурят расплакался в здании суда Задержанный за кражу кенгурят попросил в суде прощения за гибель одного животного и расплакался 2024-10-04T12:07 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ярославль, калужская область, жуковский район