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Задержанный за похищение кенгурят плакал в суде и просил прощения - РИА Новости, 04.10.2024
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12:07 04.10.2024 (обновлено: 12:18 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/kenguru-1976338394.html
Задержанный за похищение кенгурят плакал в суде и просил прощения
Задержанный за похищение кенгурят плакал в суде и просил прощения - РИА Новости, 04.10.2024
Задержанный за похищение кенгурят плакал в суде и просил прощения
Задержанный за похищение трех кенгурят из зоопарков в Ярославле и Калужской области плакал в суде и просил прощения за смерть одного из детенышей, передает... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:07
2024-10-04T12:18
происшествия
ярославль
калужская область
жуковский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Задержанный за похищение трех кенгурят из зоопарков в Ярославле и Калужской области плакал в суде и просил прощения за смерть одного из детенышей, передает корреспондент РИА Новости. "Я извиняюсь и сожалею, я не убивал кенгуру. Я не понимаю, почему она умерла… Я просто увидел его и украл… Я гулял по зоопарку, хотел услышать рык льва, послушать. И с канадским волком фотографироваться хотел. И все, больше ничего не хотел… Я прошу прощения", - сказал молодой человек, когда его привели в зал судебного заседания. Ранее полиция возбудила уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Детеныш был похищен рано утром 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру. Второго октября подозреваемого задержали на ж/д вокзале города Александров Владимирской области. По данным МВД, в его сумке был один живой кенгуренок, второе животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка, Кроша, украденного из зоопарка Ярославля, на территории города Королев Московской области. Животное передали ветеринарам.
https://ria.ru/20241004/kenguryata-1976331687.html
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ярославль
калужская область
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Задержанный за кражу кенгурят расплакался в здании суда
Задержанный за кражу кенгурят попросил в суде прощения за гибель одного животного и расплакался
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происшествия, ярославль, калужская область, жуковский район
Происшествия, Ярославль, Калужская область, Жуковский район
Задержанный за похищение кенгурят плакал в суде и просил прощения

Задержанный за похищение кенгурят в Ярославле и Калужской области плакал в суде

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Задержанный за похищение трех кенгурят из зоопарков в Ярославле и Калужской области плакал в суде и просил прощения за смерть одного из детенышей, передает корреспондент РИА Новости.
"Я извиняюсь и сожалею, я не убивал кенгуру. Я не понимаю, почему она умерла… Я просто увидел его и украл… Я гулял по зоопарку, хотел услышать рык льва, послушать. И с канадским волком фотографироваться хотел. И все, больше ничего не хотел… Я прошу прощения", - сказал молодой человек, когда его привели в зал судебного заседания.
Кенгуренка Кроша обнаружили в подмосковном Королеве - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Один из похищенных кенгурят задохнулся случайно, сообщил адвокат
Вчера, 11:45
Ранее полиция возбудила уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Детеныш был похищен рано утром 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру.
Второго октября подозреваемого задержали на ж/д вокзале города Александров Владимирской области. По данным МВД, в его сумке был один живой кенгуренок, второе животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка, Кроша, украденного из зоопарка Ярославля, на территории города Королев Московской области. Животное передали ветеринарам.
Ярославский Зоопарк - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
Задержанный за кражу кенгурят психически нездоров, заявил адвокат
Вчера, 11:25
 
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