https://ria.ru/20241004/kenguru-1976326016.html
Задержанный за кражу кенгурят психически нездоров, заявил адвокат
Задержанный за кражу кенгурят психически нездоров, заявил адвокат - РИА Новости, 04.10.2024
Задержанный за кражу кенгурят психически нездоров, заявил адвокат
Задержанный за кражу троих кенгурят из зоопарков в Ярославле и Калужской области страдает от психического расстройства и мог не осознавать последствий своих... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:25
2024-10-04T11:25
2024-10-04T11:25
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Задержанный за кражу троих кенгурят из зоопарков в Ярославле и Калужской области страдает от психического расстройства и мог не осознавать последствий своих поступков, сообщила журналистам адвокат задержанного Екатерина Сентищева. В Заволжском райсуде Ярославля в пятницу должны избрать меру пресечения задержанному за кражу трех кенгурят Ивану Некрасову. Пока заседание не началось. "Предварительно доктора ставили ему психическое расстройство... Он совершил данное преступление в связи с тем, что не совсем здоров", - сказала адвокат. По словам Сентищевой, подзащитный написал явку с повинной. "В явке с повинной он указал, что непосредственное общение с животными улучшает его психическое состояние. Ему это было рекомендовано врачом", - добавила адвокат. Ранее полиция возбудила уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Животное было похищено рано утром 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области - там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру. Второго октября подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка, Кроша из зоопарка Ярославля, на территории города Королева Московской области, животное передали ветеринарам.
https://ria.ru/20241003/kenguryata-1976152119.html
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происшествия, ярославль, калужская область, жуковский район
Происшествия, Ярославль, Калужская область, Жуковский район
Задержанный за кражу кенгурят психически нездоров, заявил адвокат
Адвокат: задержанный за кражу кенгурят мог не осознавать своих поступков
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт - РИА Новости. Задержанный за кражу троих кенгурят из зоопарков в Ярославле и Калужской области страдает от психического расстройства и мог не осознавать последствий своих поступков, сообщила журналистам адвокат задержанного Екатерина Сентищева.
В Заволжском райсуде Ярославля в пятницу должны избрать меру пресечения задержанному за кражу трех кенгурят Ивану Некрасову. Пока заседание не началось.
"Предварительно доктора ставили ему психическое расстройство... Он совершил данное преступление в связи с тем, что не совсем здоров", - сказала адвокат.
По словам Сентищевой, подзащитный написал явку с повинной.
"В явке с повинной он указал, что непосредственное общение с животными улучшает его психическое состояние. Ему это было рекомендовано врачом", - добавила адвокат.
Ранее полиция возбудила уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Животное было похищено рано утром 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области - там из зоопарка в Жуковском районе
области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру.
Второго октября подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области
. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка, Кроша из зоопарка Ярославля, на территории города Королева Московской области
, животное передали ветеринарам.