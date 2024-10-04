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Суд рассмотрит вопрос о мере пресечения задержанному за кражу кенгурят
Суд рассмотрит вопрос о мере пресечения задержанному за кражу кенгурят - РИА Новости, 04.10.2024
Суд рассмотрит вопрос о мере пресечения задержанному за кражу кенгурят
Ярославский суд в пятницу рассмотрит вопрос о мере пресечения задержанному за кражу трех кенгурят из зоопарков в Ярославле и Калужской области, сообщила РИА... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:24
2024-10-04T11:24
2024-10-04T11:24
происшествия
ярославль
калужская область
жуковский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Ярославский суд в пятницу рассмотрит вопрос о мере пресечения задержанному за кражу трех кенгурят из зоопарков в Ярославле и Калужской области, сообщила РИА Новости адвокат задержанного Екатерина Сентищева. "Заседание по избранию моему подзащитному меры пресечения назначено на сегодня, предварительно, на 10.30", - сказала адвокат, прибывшая в суд. Корреспондент РИА Новости находится в суде. Заседание пока не началось. По данным пресс-службы суда, документы для заседания пока не поступали. Ранее полиция возбудила уголовное дело о краже с незаконным проникновением в помещение в связи с похищением кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Детеныш был похищен рано утром 27 сентября. Аналогичное дело завела полиция Калужской области – там из зоопарка в Жуковском районе области в ночь на 30 сентября похитили двух детенышей кенгуру. Второго октября подозреваемого задержали на железнодорожном вокзале города Александрова Владимирской области. По данным МВД, при нем в сумке был один кенгуренок, еще одно животное погибло. Позже полиция обнаружила третьего кенгуренка – Кроша из зоопарка Ярославля – на территории города Королева Московской области, животное передали ветеринарам.
https://ria.ru/20241002/kenguru-1975995490.html
https://ria.ru/20241003/kenguru-1976137744.html
ярославль
калужская область
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Кенгуренка Кроша обнаружили в подмосковном Королеве
Спасен кенгуренок Крош, который был похищен из ярославского зоопарка. Полиция обнаружила его в подмосковном Королеве. Подозреваемого в похищении кенгурят поймали в среду, у него нашли кенгуренка, похищенного из калужского зоопарка. Получается, что из трех украденных детенышей двоих удалось найти живыми, а вот один погиб.
2024-10-04T11:24
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происшествия, ярославль, калужская область, жуковский район
Происшествия, Ярославль, Калужская область, Жуковский район
Суд рассмотрит вопрос о мере пресечения задержанному за кражу кенгурят
Суд рассмотрит вопрос о мере пресечения задержанному за кражу трех кенгурят