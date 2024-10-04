https://ria.ru/20241004/kabul-1976343650.html

Кабул надеется на повышение уровня дипотношений с Москвой

Кабул надеется на повышение уровня дипотношений с Москвой - РИА Новости, 04.10.2024

Кабул надеется на повышение уровня дипотношений с Москвой

Кабул рассчитывает на повышение уровня дипотношений с Москвой, заявил и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T12:28

2024-10-04T12:28

2024-10-04T12:28

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афганистан

россия

кабул (город)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Кабул рассчитывает на повышение уровня дипотношений с Москвой, заявил и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки. "Отношения Афганистана и РФ находятся на хорошем уровне... Товарооборот России и Афганистана также вырос. Надеемся также и на повышение уровня дипломатических отношений с Россией", - сказал он журналистам на полях консультаций "московского формата" по Афганистану. Сам формат афганский политик назвал полезным, выразив надежду на то, что такого рода консультации продолжатся и в будущем.

https://ria.ru/20240515/afganistan-1946052604.html

афганистан

россия

кабул (город)

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в мире, афганистан, россия, кабул (город)