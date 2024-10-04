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Кабул надеется на повышение уровня дипотношений с Москвой - РИА Новости, 04.10.2024
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12:28 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/kabul-1976343650.html
Кабул надеется на повышение уровня дипотношений с Москвой
Кабул надеется на повышение уровня дипотношений с Москвой - РИА Новости, 04.10.2024
Кабул надеется на повышение уровня дипотношений с Москвой
Кабул рассчитывает на повышение уровня дипотношений с Москвой, заявил и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T12:28
2024-10-04T12:28
в мире
афганистан
россия
кабул (город)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Кабул рассчитывает на повышение уровня дипотношений с Москвой, заявил и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки. "Отношения Афганистана и РФ находятся на хорошем уровне... Товарооборот России и Афганистана также вырос. Надеемся также и на повышение уровня дипломатических отношений с Россией", - сказал он журналистам на полях консультаций "московского формата" по Афганистану. Сам формат афганский политик назвал полезным, выразив надежду на то, что такого рода консультации продолжатся и в будущем.
https://ria.ru/20240515/afganistan-1946052604.html
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в мире, афганистан, россия, кабул (город)
В мире, Афганистан, Россия, Кабул (город)
Кабул надеется на повышение уровня дипотношений с Москвой

МИД Афганистана надеется на повышение уровня дипотношений с Россией

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкФлаг Афганистана
Флаг Афганистана - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Флаг Афганистана. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Кабул рассчитывает на повышение уровня дипотношений с Москвой, заявил и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки.
"Отношения Афганистана и РФ находятся на хорошем уровне... Товарооборот России и Афганистана также вырос. Надеемся также и на повышение уровня дипломатических отношений с Россией", - сказал он журналистам на полях консультаций "московского формата" по Афганистану.
Сам формат афганский политик назвал полезным, выразив надежду на то, что такого рода консультации продолжатся и в будущем.
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В миреАфганистанРоссияКабул (город)
 
 
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