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Израиль никогда не победит в наземной операции, заявил посол Ирана - РИА Новости, 04.10.2024
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21:08 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/izrail-1976453243.html
Израиль никогда не победит в наземной операции, заявил посол Ирана
Израиль никогда не победит в наземной операции, заявил посол Ирана - РИА Новости, 04.10.2024
Израиль никогда не победит в наземной операции, заявил посол Ирана
Израиль никогда не победит в наземной операции, он не достигнет своих задач и целей, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T21:08
2024-10-04T21:08
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Израиль никогда не победит в наземной операции, он не достигнет своих задач и целей, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Что касается наземной операции, Израиль никогда не сможет достичь своих задач и целей. Я вам скажу больше, что Израиль повторяет свою предыдущую ошибку. До этого момента израильтяне как поступали - либо в Газе, либо в Ливане они проводили авиационные операции", - сказал Джалали в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире, израиль, иран, москва, казем джалали
В мире, Израиль, Иран, Москва, Казем Джалали
Израиль никогда не победит в наземной операции, заявил посол Ирана

Посол Ирана: Израиль не победит в наземной операции, не достигнет своих целей

© Армия обороны ИзраиляИзраильские военные на юге Ливана
Израильские военные на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Армия обороны Израиля
Израильские военные на юге Ливана. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Израиль никогда не победит в наземной операции, он не достигнет своих задач и целей, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.
«
"Что касается наземной операции, Израиль никогда не сможет достичь своих задач и целей. Я вам скажу больше, что Израиль повторяет свою предыдущую ошибку. До этого момента израильтяне как поступали - либо в Газе, либо в Ливане они проводили авиационные операции", - сказал Джалали в эфире телеканала "Россия 24".
Израильская система противовоздушной обороны Железный купол во время перехвата ракет, запущенных из Ирана, - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
"Отсчет в секундах". В МИД Ирана пригрозили Израилю более жестким ответом
16 апреля, 00:20
 
В миреИзраильИранМоскваКазем Джалали
 
 
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