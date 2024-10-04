https://ria.ru/20241004/izrail-1976453243.html

Израиль никогда не победит в наземной операции, заявил посол Ирана

Израиль никогда не победит в наземной операции, заявил посол Ирана - РИА Новости, 04.10.2024

Израиль никогда не победит в наземной операции, заявил посол Ирана

Израиль никогда не победит в наземной операции, он не достигнет своих задач и целей, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T21:08

2024-10-04T21:08

2024-10-04T21:08

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иран

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казем джалали

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Израиль никогда не победит в наземной операции, он не достигнет своих задач и целей, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Что касается наземной операции, Израиль никогда не сможет достичь своих задач и целей. Я вам скажу больше, что Израиль повторяет свою предыдущую ошибку. До этого момента израильтяне как поступали - либо в Газе, либо в Ливане они проводили авиационные операции", - сказал Джалали в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20240416/iran-1940282561.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, иран, москва, казем джалали