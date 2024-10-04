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Израиль уничтожил туннель, по которому якобы поставлялось оружие "Хезболле"
Израиль уничтожил туннель, по которому якобы поставлялось оружие "Хезболле" - РИА Новости, 04.10.2024
Израиль уничтожил туннель, по которому якобы поставлялось оружие "Хезболле"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что уничтожила туннель общей протяженностью около трех с половиной километров на границе Сирии и Ливана, через который... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T13:53
2024-10-04T13:53
2024-10-04T13:53
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что уничтожила туннель общей протяженностью около трех с половиной километров на границе Сирии и Ливана, через который якобы поставлялось оружие для бойцов ливанского шиитского движения "Хезболлах", сообщила в пятницу пресс-служба армии. "Вчера (в четверг) в рамках операции ЦАХАЛ по предотвращению контрабанды оружия на ливанские территории истребители ВВС Израиля нанесли удар по подземному туннелю, ведущему от ливанской границы в Сирию. Тоннель длиной 3,5 километра позволяет переправлять и хранить под землей большое количество оружия", - говорится в сообщении. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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в мире, израиль, сирия, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Сирия, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израиль уничтожил туннель, по которому якобы поставлялось оружие "Хезболле"
ЦАХАЛ уничтожила туннель, по которому якобы поставлялось оружие "Хезболле"
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что уничтожила туннель общей протяженностью около трех с половиной километров на границе Сирии и Ливана, через который якобы поставлялось оружие для бойцов ливанского шиитского движения "Хезболлах", сообщила в пятницу пресс-служба армии.
"Вчера (в четверг) в рамках операции ЦАХАЛ по предотвращению контрабанды оружия на ливанские территории истребители ВВС Израиля нанесли удар по подземному туннелю, ведущему от ливанской границы в Сирию. Тоннель длиной 3,5 километра позволяет переправлять и хранить под землей большое количество оружия", - говорится в сообщении.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС
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