https://ria.ru/20241004/izrail-1976367285.html

Израиль уничтожил туннель, по которому якобы поставлялось оружие "Хезболле"

Израиль уничтожил туннель, по которому якобы поставлялось оружие "Хезболле" - РИА Новости, 04.10.2024

Израиль уничтожил туннель, по которому якобы поставлялось оружие "Хезболле"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что уничтожила туннель общей протяженностью около трех с половиной километров на границе Сирии и Ливана, через который... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T13:53

2024-10-04T13:53

2024-10-04T13:53

в мире

израиль

сирия

ливан

хезболла

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918114487_192:104:1600:896_1920x0_80_0_0_a41c4ae62504b66d80f6780d331aea20.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что уничтожила туннель общей протяженностью около трех с половиной километров на границе Сирии и Ливана, через который якобы поставлялось оружие для бойцов ливанского шиитского движения "Хезболлах", сообщила в пятницу пресс-служба армии. "Вчера (в четверг) в рамках операции ЦАХАЛ по предотвращению контрабанды оружия на ливанские территории истребители ВВС Израиля нанесли удар по подземному туннелю, ведущему от ливанской границы в Сирию. Тоннель длиной 3,5 километра позволяет переправлять и хранить под землей большое количество оружия", - говорится в сообщении. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html

израиль

сирия

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, сирия, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024