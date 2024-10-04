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СМИ рассказали об ударе ЦАХАЛ по бункеру с возможным преемником Насруллы - РИА Новости, 04.10.2024
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11:15 04.10.2024 (обновлено: 12:06 04.10.2024)
https://ria.ru/20241004/izrail-1976323205.html
СМИ рассказали об ударе ЦАХАЛ по бункеру с возможным преемником Насруллы
СМИ рассказали об ударе ЦАХАЛ по бункеру с возможным преемником Насруллы - РИА Новости, 04.10.2024
СМИ рассказали об ударе ЦАХАЛ по бункеру с возможным преемником Насруллы
Израильская военная авиация нанесла бомбовый удар по объекту в пригороде Бейрута, где мог находиться возможный преемник ликвидированного лидера движения... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T11:15
2024-10-04T12:06
в мире
израиль
бейрут
хасан насрулла
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт — РИА Новости. Израильская военная авиация нанесла бомбовый удар по объекту в пригороде Бейрута, где мог находиться возможный преемник ликвидированного лидера движения "Хезболла" Хасана Насруллы, сообщил портал Ynet."В ночь на пятницу самолеты ВВС сбросили бомбы общим весом 73 тонны на бункер &lt;...&gt; в районе Дахия, который был определен как "главный штаб разведки" "Хезболлы". По оценкам, Хашем Сафи ад-Дин, которому суждено было стать преемником Хасана Насруллы, в то время находился на территории комплекса вместе с другими высокопоставленными членами движения", — говорится в публикации.Результаты атаки пока не ясны, уточнил портал.Израильская армия проводит в Ливане наступательную операцию "Стрелы севера". ВВС наносят массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах страны. В результате нескольких точечных авиаударов по Бейруту 27 сентября были ликвидированы высокопоставленные командиры движения и его генсек Хасан Насрулла. Первого октября началась также и сухопутная операция на юге Ливана.Как сообщали местные СМИ со ссылкой на ливанского министра здравоохранения Фираса Абдъяда, по данным на 3 октября общее число жертв ударов составило 1974 человека.Армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлы". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью ЦАХАЛ не атаковала со второй ливанской войны 2006 года.
https://ria.ru/20241003/tsakhal-1976271488.html
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в мире, израиль, бейрут, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Бейрут, Хасан Насрулла, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ рассказали об ударе ЦАХАЛ по бункеру с возможным преемником Насруллы

Ynet: ЦАХАЛ сбросила 73 тонны взрывчатки на штаб разведки "Хезболлы"

© AP Photo / Hassan AmmarИзраильский удар по Бейруту
Израильский удар по Бейруту - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Израильский удар по Бейруту
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт — РИА Новости. Израильская военная авиация нанесла бомбовый удар по объекту в пригороде Бейрута, где мог находиться возможный преемник ликвидированного лидера движения "Хезболла" Хасана Насруллы, сообщил портал Ynet.
"В ночь на пятницу самолеты ВВС сбросили бомбы общим весом 73 тонны на бункер <...> в районе Дахия, который был определен как "главный штаб разведки" "Хезболлы". По оценкам, Хашем Сафи ад-Дин, которому суждено было стать преемником Хасана Насруллы, в то время находился на территории комплекса вместе с другими высокопоставленными членами движения", — говорится в публикации.
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Результаты атаки пока не ясны, уточнил портал.
Израильская армия проводит в Ливане наступательную операцию "Стрелы севера". ВВС наносят массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах страны. В результате нескольких точечных авиаударов по Бейруту 27 сентября были ликвидированы высокопоставленные командиры движения и его генсек Хасан Насрулла. Первого октября началась также и сухопутная операция на юге Ливана.
Как сообщали местные СМИ со ссылкой на ливанского министра здравоохранения Фираса Абдъяда, по данным на 3 октября общее число жертв ударов составило 1974 человека.
Армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлы". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью ЦАХАЛ не атаковала со второй ливанской войны 2006 года.
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В миреИзраильБейрутХасан НасруллаХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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