https://ria.ru/20241004/izrail-1976323205.html

СМИ рассказали об ударе ЦАХАЛ по бункеру с возможным преемником Насруллы

СМИ рассказали об ударе ЦАХАЛ по бункеру с возможным преемником Насруллы - РИА Новости, 04.10.2024

СМИ рассказали об ударе ЦАХАЛ по бункеру с возможным преемником Насруллы

Израильская военная авиация нанесла бомбовый удар по объекту в пригороде Бейрута, где мог находиться возможный преемник ликвидированного лидера движения... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T11:15

2024-10-04T11:15

2024-10-04T12:06

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 окт — РИА Новости. Израильская военная авиация нанесла бомбовый удар по объекту в пригороде Бейрута, где мог находиться возможный преемник ликвидированного лидера движения "Хезболла" Хасана Насруллы, сообщил портал Ynet."В ночь на пятницу самолеты ВВС сбросили бомбы общим весом 73 тонны на бункер <...> в районе Дахия, который был определен как "главный штаб разведки" "Хезболлы". По оценкам, Хашем Сафи ад-Дин, которому суждено было стать преемником Хасана Насруллы, в то время находился на территории комплекса вместе с другими высокопоставленными членами движения", — говорится в публикации.Результаты атаки пока не ясны, уточнил портал.Израильская армия проводит в Ливане наступательную операцию "Стрелы севера". ВВС наносят массированные удары по объектам "Хезболлы" в разных районах страны. В результате нескольких точечных авиаударов по Бейруту 27 сентября были ликвидированы высокопоставленные командиры движения и его генсек Хасан Насрулла. Первого октября началась также и сухопутная операция на юге Ливана.Как сообщали местные СМИ со ссылкой на ливанского министра здравоохранения Фираса Абдъяда, по данным на 3 октября общее число жертв ударов составило 1974 человека.Армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей "Хезболлы". Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью ЦАХАЛ не атаковала со второй ливанской войны 2006 года.

https://ria.ru/20241003/tsakhal-1976271488.html

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в мире, израиль, бейрут, хасан насрулла, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024