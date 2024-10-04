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Нетаньяху чересчур увлекся операцией в Ливане, считает экс-премьер Израиля
Нетаньяху чересчур увлекся операцией в Ливане, считает экс-премьер Израиля - РИА Новости, 04.10.2024
Нетаньяху чересчур увлекся операцией в Ливане, считает экс-премьер Израиля
Действующий премьер Израиля Биньямин Нетаньяху чересчур увлекся наземной операцией в Ливане, у него нет далеко идущей стратегии, считает бывший израильский... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T05:56
2024-10-04T05:56
2024-10-04T05:56
израиль
ливан
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биньямин нетаньяху
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хезболла
politico
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Действующий премьер Израиля Биньямин Нетаньяху чересчур увлекся наземной операцией в Ливане, у него нет далеко идущей стратегии, считает бывший израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт. "Куда ведет это вторжение? Никто не должен сомневаться, что у Израиля есть силы дойти до реки Литани или до реки Авали. А что потом? Каков финал? Мы останемся там (в Ливане – ред.) навсегда, чтобы обезопасить лежащие к югу части Израиля? Собираемся ли мы тем временем рассматривать возможность создания поселений на юге Ливана?" - сказал он газете Politico. По мнению Ольмерта, Нетаньяху и некоторые группы людей в Израиле начинают чересчур "увлекаться" операцией в Ливане и возможностью атаки на Иран на фоне напряженности между двумя государствами и недавних успешных ударов по лидерам ливанского движения "Хезболлах". "Некоторые начинают говорить об ударах по лидерам Ирана. Это нелепо, как по мне. (Верховный лидер Ирана) Али Хаменеи – жестокий деспот, но он законный лидер страны-члена ООН. Израиль не наносит удары по законным лидерам государств… Но люди начинают увлекаться", - отметил он. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241004/tsakhal-1976280073.html
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Израиль, Ливан, Иран, Биньямин Нетаньяху, Эхуд Ольмерт, Али Хаменеи, Хезболла, Politico, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Нетаньяху чересчур увлекся операцией в Ливане, считает экс-премьер Израиля
Экс-премьер Израиля Ольмерт: Нетаньяху чересчур увлекся операцией в Ливане