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Нетаньяху чересчур увлекся операцией в Ливане, считает экс-премьер Израиля - РИА Новости, 04.10.2024
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05:56 04.10.2024
https://ria.ru/20241004/izrail-1976290243.html
Нетаньяху чересчур увлекся операцией в Ливане, считает экс-премьер Израиля
Нетаньяху чересчур увлекся операцией в Ливане, считает экс-премьер Израиля - РИА Новости, 04.10.2024
Нетаньяху чересчур увлекся операцией в Ливане, считает экс-премьер Израиля
Действующий премьер Израиля Биньямин Нетаньяху чересчур увлекся наземной операцией в Ливане, у него нет далеко идущей стратегии, считает бывший израильский... РИА Новости, 04.10.2024
2024-10-04T05:56
2024-10-04T05:56
израиль
ливан
иран
биньямин нетаньяху
эхуд ольмерт
али хаменеи
хезболла
politico
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Действующий премьер Израиля Биньямин Нетаньяху чересчур увлекся наземной операцией в Ливане, у него нет далеко идущей стратегии, считает бывший израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт. "Куда ведет это вторжение? Никто не должен сомневаться, что у Израиля есть силы дойти до реки Литани или до реки Авали. А что потом? Каков финал? Мы останемся там (в Ливане – ред.) навсегда, чтобы обезопасить лежащие к югу части Израиля? Собираемся ли мы тем временем рассматривать возможность создания поселений на юге Ливана?" - сказал он газете Politico. По мнению Ольмерта, Нетаньяху и некоторые группы людей в Израиле начинают чересчур "увлекаться" операцией в Ливане и возможностью атаки на Иран на фоне напряженности между двумя государствами и недавних успешных ударов по лидерам ливанского движения "Хезболлах". "Некоторые начинают говорить об ударах по лидерам Ирана. Это нелепо, как по мне. (Верховный лидер Ирана) Али Хаменеи – жестокий деспот, но он законный лидер страны-члена ООН. Израиль не наносит удары по законным лидерам государств… Но люди начинают увлекаться", - отметил он. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241004/tsakhal-1976280073.html
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израиль, ливан, иран, биньямин нетаньяху, эхуд ольмерт, али хаменеи, хезболла, politico, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Израиль, Ливан, Иран, Биньямин Нетаньяху, Эхуд Ольмерт, Али Хаменеи, Хезболла, Politico, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Нетаньяху чересчур увлекся операцией в Ливане, считает экс-премьер Израиля

Экс-премьер Израиля Ольмерт: Нетаньяху чересчур увлекся операцией в Ливане

© AP Photo / Julia NikhinsonПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Julia Nikhinson
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Действующий премьер Израиля Биньямин Нетаньяху чересчур увлекся наземной операцией в Ливане, у него нет далеко идущей стратегии, считает бывший израильский премьер-министр Эхуд Ольмерт.
«
"Куда ведет это вторжение? Никто не должен сомневаться, что у Израиля есть силы дойти до реки Литани или до реки Авали. А что потом? Каков финал? Мы останемся там (в Ливане – ред.) навсегда, чтобы обезопасить лежащие к югу части Израиля? Собираемся ли мы тем временем рассматривать возможность создания поселений на юге Ливана?" - сказал он газете Politico.
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По мнению Ольмерта, Нетаньяху и некоторые группы людей в Израиле начинают чересчур "увлекаться" операцией в Ливане и возможностью атаки на Иран на фоне напряженности между двумя государствами и недавних успешных ударов по лидерам ливанского движения "Хезболлах".
"Некоторые начинают говорить об ударах по лидерам Ирана. Это нелепо, как по мне. (Верховный лидер Ирана) Али Хаменеи – жестокий деспот, но он законный лидер страны-члена ООН. Израиль не наносит удары по законным лидерам государств… Но люди начинают увлекаться", - отметил он.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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ИзраильЛиванИранБиньямин НетаньяхуЭхуд ОльмертАли ХаменеиХезболлаPoliticoООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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