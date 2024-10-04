https://ria.ru/20241004/ispaniya-1976400468.html

ВВС Испании подтвердили смерть пилота при крушении истребителя F-18

ВВС Испании подтвердили смерть пилота при крушении истребителя F-18 - РИА Новости, 04.10.2024

ВВС Испании подтвердили смерть пилота при крушении истребителя F-18

Испанский пилот погиб в результате крушения истребителя F-18 в автономном сообществе Арагон, подтвердили в пятницу военно-воздушные силы королевства в... РИА Новости, 04.10.2024

2024-10-04T16:06

2024-10-04T16:06

2024-10-04T16:06

в мире

арагон

испания

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МАДРИД, 4 окт - РИА Новости. Испанский пилот погиб в результате крушения истребителя F-18 в автономном сообществе Арагон, подтвердили в пятницу военно-воздушные силы королевства в социальной сети X. "С сожалением сообщаем вам, что подтверждена гибель нашего коллеги, подполковника Пабло Эстрада Мартина, служившего в формировании Ala 12, в результате крушения F-18. Мы присоединяемся к его семье и друзьям в их скорби. Покойся с миром, товарищ", - говорится в сообщении ВВС. Ранее сообщалось, что самолет F-18 потерпел аварию в окрестностях провинции Теруэль. Были задействованы спасательные ресурсы для поиска пилота.

https://ria.ru/20240529/f-35-1949031922.html

арагон

испания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, арагон, испания